Почеттино опасается, что звезды "Тоттенхэма" последуют примеру Уолкера

Почеттино и Уолкер Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опасается, что звезды "шпор" последуют примеру Кайла Уолкера и покинут клуб.

Прошлым летом Уолкер сменил "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити", в котором прямо сейчас претендует на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. По мнению Почеттино, другие звезды "шпор" тоже могут последовать этому примеру: возможности лондонцев несопоставимы с ресурсами топ-клубов.

"Возможно, некоторые игроки не готовы мириться с нашим проектом, и у них есть полное право пожаловаться или сменить клуб. Мы все разные, у нас всех разные задачи, мотивы и цели. Это нормально".

"Я не волнуюсь по этому поводу, потому что в трансферах всегда участвуют три стороны: игрок, клуб, которому он принадлежит, и команда, которая хочет его заполучить. Поэтому для осуществления перехода должны совпасть интересы всех".

"Мы знаем, в чем состоит наш проект, и стараемся его развивать. Он направлен на долгосрочную перспективу: мы думаем не только о том, как побеждать сегодня и завтра, мы думаем о том, как побеждать через два, три или четыре года", - цитирует Почеттино Sky Sports.

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Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 16.12.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. raka-eve 16.12.2017 12:44 # raka-eve
    ну, Арсенал внутренние кубки берет к примеру, что не отменяет факта, что канониры уже несколько лет как трамплин на самый высокий уровень. а у шпор ни высоких зарплат , ни выигранных турниров. игрокам есть над чем задуматься

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  2. manutd-20champ 16.12.2017 12:09 # manutd-20champ
    жди прошений о трансферах

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  3. recyjoed 16.12.2017 12:04 # recyjoed
    Алли следующий. Потом Сон, эриксен. Останется Кейн один

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