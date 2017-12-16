Почеттино опасается, что звезды "Тоттенхэма" последуют примеру Уолкера
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опасается, что звезды "шпор" последуют примеру Кайла Уолкера и покинут клуб.
Прошлым летом Уолкер сменил "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити", в котором прямо сейчас претендует на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. По мнению Почеттино, другие звезды "шпор" тоже могут последовать этому примеру: возможности лондонцев несопоставимы с ресурсами топ-клубов.
"Возможно, некоторые игроки не готовы мириться с нашим проектом, и у них есть полное право пожаловаться или сменить клуб. Мы все разные, у нас всех разные задачи, мотивы и цели. Это нормально".
"Я не волнуюсь по этому поводу, потому что в трансферах всегда участвуют три стороны: игрок, клуб, которому он принадлежит, и команда, которая хочет его заполучить. Поэтому для осуществления перехода должны совпасть интересы всех".
"Мы знаем, в чем состоит наш проект, и стараемся его развивать. Он направлен на долгосрочную перспективу: мы думаем не только о том, как побеждать сегодня и завтра, мы думаем о том, как побеждать через два, три или четыре года", - цитирует Почеттино Sky Sports.
16.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
ну, Арсенал внутренние кубки берет к примеру, что не отменяет факта, что канониры уже несколько лет как трамплин на самый высокий уровень. а у шпор ни высоких зарплат , ни выигранных турниров. игрокам есть над чем задуматься
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жди прошений о трансферах
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Алли следующий. Потом Сон, эриксен. Останется Кейн один
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