Конте назвал "Сити" везунчиками
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "Манчестер Сити" часто везет с победами, вырванными на последних минутах.
Во время рекордной серии "Сити" одержал сразу четыре победы, забивая решающие голы в заключительные 10 минут. Конте уверен, что "горожан" не догнать, но их лидерство связано не только с высоким уровнем игры, но и везением.
"Манчестер Сити" строит сильную команду для того, чтобы доминировать не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов. Они одержали 15 побед подряд, но во многих матчах им откровенно везло: они часто забивали на последних минутах".
"Когда я говорю о наших шансах на титул, мы должны оставаться реалистами. В последних девяти матчах мы одержали семь побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. В это же время "Сити" только побеждал", - цитирует Конте The Independent.
16.12.2017 11:00
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Последние комментарии:
Да, что он гонит ))) реально? Просто у Сити действительно в этом сезоне более классная команда во всем чемпионате и идеи тренера видны ( принимаются игроками и выполняются). Да я топлю за Челси , но если адекватно ? то на данный момент у Сити все классно получается : скандалов и склок нет, установки выполняются игроками, скауты работают отлично, и в коллективе на мой взгляд - отличная атмосфера) . А это залог успеха и заслуга тренерского штаба , так что респект клубу от души.
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Ну, по большой части он прав. 4 победы в заключительные 10 минут - это сильно.
Но, про "доминировать" не все однозначно. Интересно было бы глянуть на таблицу, если игроки Мю и Челси атаковали большую часть матча и игроки рвали жилы, чтобы биться за каждые 3 очка.
А так, автобусят против многих команд. Атакующий футбол всяко баче
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Тогда Ливерпуль - невезунчики ?!
Или как видите по этому сезону левые пенальти в конце дают! Против сити ни разу(за сити было) против Ливерпуля есть такое , как и левые голы в концовке защитывают!
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Пепуну провели лучшее ТО, взяли лучших игроков, в отличие от Конте.
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орррр)) Контекс такой мразь
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Лаааал. Какой же он конченый ))
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Никто из тренеров не может признать, что Гвардиола лучший
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