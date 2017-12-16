Конте назвал "Сити" везунчиками

Антонио Конте и Пеп Гвардиола Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "Манчестер Сити" часто везет с победами, вырванными на последних минутах.

Во время рекордной серии "Сити" одержал сразу четыре победы, забивая решающие голы в заключительные 10 минут. Конте уверен, что "горожан" не догнать, но их лидерство связано не только с высоким уровнем игры, но и везением.

"Манчестер Сити" строит сильную команду для того, чтобы доминировать не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов. Они одержали 15 побед подряд, но во многих матчах им откровенно везло: они часто забивали на последних минутах".

"Когда я говорю о наших шансах на титул, мы должны оставаться реалистами. В последних девяти матчах мы одержали семь побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. В это же время "Сити" только побеждал", - цитирует Конте The Independent.

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Метки Конте, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.12.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. moro 16.12.2017 12:38 # moro
    Да, что он гонит ))) реально? Просто у Сити действительно в этом сезоне более классная команда во всем чемпионате и идеи тренера видны ( принимаются игроками и выполняются). Да я топлю за Челси , но если адекватно ? то на данный момент у Сити все классно получается : скандалов и склок нет, установки выполняются игроками, скауты работают отлично, и в коллективе на мой взгляд - отличная атмосфера) . А это залог успеха и заслуга тренерского штаба , так что респект клубу от души.

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  2. staryi-eblan 16.12.2017 12:05 # staryi-eblan
    Ну, по большой части он прав. 4 победы в заключительные 10 минут - это сильно.

    Но, про "доминировать" не все однозначно. Интересно было бы глянуть на таблицу, если игроки Мю и Челси атаковали большую часть матча и игроки рвали жилы, чтобы биться за каждые 3 очка.
    А так, автобусят против многих команд. Атакующий футбол всяко баче

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  3. isa1873387 16.12.2017 11:53 # isa1873387
    Тогда Ливерпуль - невезунчики ?!
    Или как видите по этому сезону левые пенальти в конце дают! Против сити ни разу(за сити было) против Ливерпуля есть такое , как и левые голы в концовке защитывают!

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  4. gio 16.12.2017 11:47 # gio
    Пепуну провели лучшее ТО, взяли лучших игроков, в отличие от Конте.

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  5. largo-winch 16.12.2017 11:44 # largo-winch
    орррр)) Контекс такой мразь

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  6. webb 16.12.2017 11:16 # webb
    Лаааал. Какой же он конченый ))

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  7. ilovemanutd 16.12.2017 11:10 # ilovemanutd
    Никто из тренеров не может признать, что Гвардиола лучший

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