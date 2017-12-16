Конте назвал "Сити" везунчиками

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "Манчестер Сити" часто везет с победами, вырванными на последних минутах.

Во время рекордной серии "Сити" одержал сразу четыре победы, забивая решающие голы в заключительные 10 минут. Конте уверен, что "горожан" не догнать, но их лидерство связано не только с высоким уровнем игры, но и везением.



"Манчестер Сити" строит сильную команду для того, чтобы доминировать не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов. Они одержали 15 побед подряд, но во многих матчах им откровенно везло: они часто забивали на последних минутах".



"Когда я говорю о наших шансах на титул, мы должны оставаться реалистами. В последних девяти матчах мы одержали семь побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. В это же время "Сити" только побеждал", - цитирует Конте The Independent.

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