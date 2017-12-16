Клопп призывает "Ливерпуль" стать "лучшими из оставшихся"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду постараться стать "лучшими из оставшихся", предположив, что "Манчестер Сити" уже не упустит титул Премьер-Лиги.
К приближающемуся экватору сезона "Сити" создал двузначное преимущество над ближайшим преследователем во главе Премьер-Лиги. Клопп ожидает, что "горожане" уже не упустят своего, но намерен дать бой остальным командам за вторую позицию.
"В этом сезоне уже никто реально не сражается за титул. Я не думаю, что это делает "Юнайтед". Мы постараемся подойти как можно ближе, но если "Сити" не сбавит обороты, то они, вероятно, и выиграют титул".
"Означает ли это, что все остальные должны остановиться? Стать лучшими из оставшихся — это тоже великолепная цель. Второе или третье место могло бы стать нашим лучшим достижением за, я не знаю, сколько лет".
"Да, в данный момент "Сити" опережает нас, но наша игра показывает, что мы способны к ним приблизиться, если сможем достаточно хорошо показывать свою лучшую игру. Именно на этом мы и сосредоточены", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
16.12.2017 10:00
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Если ты первый - ты первый..
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а Венгер ещё не сдался, верит в чемпионство
Клопп адекватный неудачник, конечно
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Менталитет типичного середняка. Не удивительно, что он тренирует шершавый залупуль
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