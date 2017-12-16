Венгер недоволен тем, что середняки и аутсайдеры "паркуют автобус"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что добиваться побед в Премьер-Лиге стало сложнее, поскольку команды за пределами топ-6 счастливы "парковать автобус" ради достижения ничейного результата.

Два последних матча — 1:1 против "Саутгемптона" и 0:0 против "Вест Хэма" — окончательно убедили Венгера в том, что середняки и аутсайдеры готовы пренебречь зрелищностью игры, если это позволит им набрать очко. Арсен считает, что большим командам нужно научиться взламывать такие насыщенные обороны.



"Философия изменилась — в первую очередь потому, что публика приняла это. Соперники начинают матч с мыслью о том, что 0:0 — это хороший результат. После каждого единоборства толпа кричит: "Ваууу".



"Можно сказать, что ты сильно рискуешь до тех пор, пока тебе не удается открыть счет. Еще хуже осознавать, что, если тебе не удается забить до 10 заключительных минут, то может случиться один роковой момент, один штрафной угловой, и все будет кончено. Это могло произойти с нами против "Вест Хэма".



"Ты можешь взять и проиграть матч, в котором 70 процентов времени владел мячом. Такова проблема современного футбола".



"Насыщенная оборона создает проблему нового характера, и тебе требуется найти новое решение. Мы недалеки от этого, потому что мы чувствуем, что все равно сохраняем свою игру на высоком уровне, однако нам нужно быть эффективнее в завершении атак".



"В идеале хочется, чтобы обе команды шли вперед и играли в футбол. Если нам удается найти решение и забить, они начинают играть. Поэтому нам нужно создавать эту ситуацию, которая делает игру привлекательнее. Со своей стороны мы должны играть достаточно хорошо, чтобы игра была привлекательной. Думаю, на нас лежит такая ответственность", — цитирует Венгера Sky Sports.

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