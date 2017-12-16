Батшуайи остается в планах Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что по-прежнему рассчитывает на нападающего Мичи Батшуайи.

Несмотря на то, что Альваро Мората пропустил гостевой матч с "Хаддерсфилдом" из-за травмы спины, бельгиец появился на поле только во втором тайме и сыграл считанное количество минут. Это стало очередным поводом, чтобы усомниться в перспективах Мичи на "Стэмфорд Бридж".



Однако в пятницу Конте заверил, что по-прежнему доверяет Батшуайи, от которого, если верить слухам, "Челси" может избавиться уже в зимнее трансферное окно. По словам итальянца, Мичи только набирает форму, потому не всегда попадает в состав.



"Он отсутствовал на протяжении трех недель, у него возникли проблемы с лодыжкой. Затем он не мог набрать оптимальную форму, но если сравнивать этот сезон с предыдущим, то сейчас Мичи играет гораздо больше".



"Не забывайте, что именно он сыграл в матче за Суперкубок и именно с ним мы начали сезон. Я пытаюсь формировать состав, исходя из интересов команды", - цитирует Конте The Independent.

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