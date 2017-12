Зидан "высоко котирует" Салаха

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что высоко котирует вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салах, однако не уточнил, заинтересован ли в приобретении египтянина.

В начале декабря главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что мадридский клуб следит за лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и главной звездой "Ливерпуля" в этом сезоне.



В пятницу журналисты затронули эту тему на пресс-конференции Зидана. Француз признал, что восхищается игрой Салаха, но не подтвердил, готов ли "Реал" сделать по нему предложение.



"Салах отличный игрок, он показывал это в "Роме", а теперь демонстрирует это за "Ливерпуль". Он еще очень молод и продолжает совершенствоваться. Я не могу говорить о других игроках, но Салаха я котирую весьма высоко", - цитирует Зидана Four Four Two.



