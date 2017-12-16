Венгер: "Арсенал" не отошел от проигрыша "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его игроки еще не отошли от обидного поражения в домашнем матче с "Манчестер Юнайтед".

Две недели назад на "Эмирейтс" "пушкари" потерпели обидное поражение: команда Венгера нанесла 33 удара по воротам Давида Де Хеа, но несмотря на такое солидное преимущество, проиграла 1:3.



С тех пор "Арсенал" провел два матча против андердогов, но ни "Саутгемптон", ни "Вест Хэм" переиграть не сумел. По мнению Венгера, виной тому психологическое состояние игроков, которые не отошли от болезненного поражения.



"Мы до сих пор не выкинули то поражение из головы. Когда вы создаете столько моментов, но все равно остаетесь ни с чем, с этим трудно смириться. Вам требуется некоторое время, чтобы об этом забыть".



"Думаю, лучше всего будет оставить это поражение в прошлом и сосредоточиться на качестве нашей игры. Это единственный выход", - приводит слова Венгера Sky Sports.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!