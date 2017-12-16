Мхитарян может покинуть "Юнайтед" после ссоры с Моуриньо
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян крупно поссорился со своим тренером Жозе Моуриньо, и теперь будущее армянина в клубе находится под большим вопросом.
Мхитарян очень ярко начал свой второй английский сезон, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами с учетом всех соревнований. Однако затем Генрих внезапно стал редким гостем на поле, не попадая в заявку "Юнайтед" на семь из восьми последних матчей.
Как сообщает ESPN, еще на старте сезона у Моуриньо были претензии к Мхитаряну по поводу игры последнего в матчах против конкурентов по топ-6. Выезд к "Челси" в начале ноября лишь убедил Жозе, что Генрих никак не отреагировал на его замечания.
А переломным моментом для 28-летнего игрока сборной Армении, как утверждает источник в "Юнайтед", стал матч против "Брайтона" 25 ноября, когда Мхитарян появился на замену за 20 минут до конца.
Тогда Моуриньо остался недоволен нежеланием Генриха отрабатывать в обороне, а также выделил одну из его ошибок, отчитав Мхитаряна перед всей командой. Разбирая видеозапись игры на базе в Каррингтоне, армянин сильно поссорился со своим тренером.
Теперь Мхитаряну придется постараться, чтобы вернуть расположение Моуриньо, однако не исключен вариант с уходом Генриха — возможно, уже в январе. В услугах армянина заинтересован "Интер", готовый предложить "Юнайтед" взамен полузащитника Жоау Мариу.
На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо намекнул, что открыт к расставанию с Мхитаряном, если получит устраивающее его предложение.
"Если игрок не чувствует себя счастливым, то может уйти по правильной цене. Такой мой подход как тренера, и именно это я советую клубу. У каждого игрока есть своя цена".
"Если игрок несчастлив, и если насчет этого игрока поступает предложение, которое по цифрам кажется нам хорошим, то он может уйти. Это случилось с Мемфисом (Депаем) и Морганом (Шнайдерленом), поэтому в таких случаях я никогда не говорю "нет", — сообщил Моуриньо.
16.12.2017 06:00
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Сучарский характер у этого ебаного пенса.
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Больше Матичей, больше!
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