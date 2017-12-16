18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 16 декабря семью поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30



Обе команды находятся в хорошей форме, а "Кристал Пэлас" — еще и в прекрасном настроении, ведь впервые в сезоне смог выкарабкаться из зоны вылета, пускай всего на день. Проблемой для Роя Ходжсона остается тот факт, что его команда чрезвычайно беззуба на выезде — восемь матчей и ни одного очка, ни одного забитого гола. "Лестер" же с начала сезона лишь однажды не смог забить дома — против "Манчестер Сити". "Лисы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних встречах с "орлами" в рамках Премьер-Лиги, одержав три победы.



Свое восстановление после травм продолжают игроки "Лестера" Роберт Хут и Мэтт Джеймс.



Одним матчем дисквалификации наказан полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич. Защитники Мамаду Сако, Джоэл Уорд и Тимоти Фосу-Менса травмированы.



УОТФОРД — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



"Уотфорд" переживает непростой период, в котором к плохим результатам — только одно очко в четырех последних матчах — присовокупились травмы и дисквалификации. Кажется, сейчас удобное время, чтобы "Хаддерсфилду" постараться избежать своего шестого кряду выездного поражения в рамках Премьер-Лиги, однако для этого "терьерам" нужно быть посмелее — за пределами своего стадиона они последний раз забивали еще в первом туре. Это будет первая встреча соперников в высшем дивизионе.



"Уотфорд" будет лишен дисквалифицированных Марвина Зегелара и Тома Клеверли. Ришарлисон готов сыграть, несмотря на накопленную усталость. Кико Фемения отсутствует с травмой задней поверхности бедра.



В стане "Хаддерсфилда" без изменений, не считая возвращения Кейси Палмера, пропускавшего матч против "Челси" из-за условий своей аренды.



СТОУК — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Это будет встреча двух самых пропускающих команд дивизиона, однако "Вест Хэм" значительно выправил свою игру в последнее время, не позволив поразить свои ворота "Челси" и "Арсеналу". А вот в игре "Стоука" никакого прогресса не видно, и Марк Хьюз стремительно приближается к своему увольнению. Еще одного разочаровывающего результата, особенно на своем поле, владельцы клуба могут не вытерпеть. Однако "гончары" не потерпели ни одного поражения в восьми встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги при Хьюзе.



"Стоук" потерял защитника Курта Зума с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Глен Джонсон, Бруно Мартинс Инди и Хесе Родригес.



"Вест Хэму" не поможет дисквалифицированный защитник Уинстон Рид, подменить которого готовы Джеймс Коллинс и Деклан Райс. Эдмилсон Фернандеш оправился после травмы лодыжки.



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



На своей пресс-конференции главный тренер "Челси" Антонио Конте говорил, что готовится "страдать" в предстоящем матче. Такие слова выглядят немного странными, если учесть, что посреди недели "Саутгемптон" был разгромлен на своем поле "Лестером". Возможно, Конте ожидает реакции от соперника на предыдущий результат. После поражения 1:3 на "Стэмфорд Бридж" в октябре 2015 "синие" выиграли все три встречи со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Челси" Альваро Мората восстановился после небольшого повреждения спины. У Давида Луиса возникли осложнения с коленом.



В лазарете "Саугемптона" пусто, но игроки вроде Уэсли Худта, Джеймса Уорд-Проуза и Натана Редмонда претендуют на возвращение в старт.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 18:00



Пример "Бернли" может стать источником вдохновения на "Брайтона", который пока только привыкает к жизни в Премьер-Лиге, наступая на всевозможные грабли. В последние недели настоящей проблемой для "чаек" стали забитые голы — только один в пяти матчах, да и тот после пенальти. Эти соперники еще не встречались в высшем дивизионе, однако "Брайтон" не знает поражений уже в шести матчах чемпионата кряду против "бордовых".



Единственной потерей "Брайтона" остается Стив Сидуэлл.



Защитники "Бернли" Бен Ми и Мэтт Лоутон залечили свои колени, но Стивен Уорд все еще имеет проблемы аналогичного характера. Том Хитон, Дин Марни, Робби Брэйди и Джонатан Уолтерс по-прежнему травмированы.



АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" не знает побед уже в трех матчах Премьер-Лиги и отчаянно нуждается в очках, чтобы поправить свое положение. Дела "Ньюкасла" и того хуже — семь поражений в восьми поединках, и это при том, что Рафаэль Бенитес успел перепробовать различные схемы, различные сочетания игроков, различные тактики. "Канониры" выиграли все девять последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 22:6.



Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи может вернуться после травмы бедра, но Аарон Рэмси и Тео Уолкотт продолжают лечиться.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви был удален против "Эвертона" и теперь вынужден отбыть дисквалификацию. Ожидается, что его заменит бывший игрок "Арсенала" Айзек Хейден. Пол Дамметт решил свои проблемы со здоровьем, но Александар Митрович еще лечится.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне именно "Тоттенхэм" прервал 13-матчевую победную серию "Челси", а теперь постарается помешать "Манчестер Сити" выиграть свой 16-й поединок в Премьер-Лиге кряду. Однако "горожане" имеют 18 очков преимущества над "шпорами", а потому могут не переживать по поводу турнирной ситуации и просто сыграть в свое удовольствие. "Сити" не одержал ни одной победы в четырех последних матча с "Тоттенхэмом" в чемпионате, хотя до этого выиграл четыре встречи кряду.



В стартовый состав "Сити" должны вернуться Кайл Уолкер и Лерой Сане. Венсан Компани, Джон Стоунс и Бенжамен Менди травмированы.



В субботу закончит отбывать дисквалификацию защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес. Деле Алли, отдохнувший в матче с "Брайтоном", вернется в стартовый состав.

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