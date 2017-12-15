"Вест Бромвич" близок к выкупу Ахмеда Хегази

Тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью рассказал, что его клуб близок к выкупу защитника Ахмеда Хегази у "Аль-Ахли".

Присоединившись к "дроздам" на правах аренды прошлым летом, Хегази блестяще проводит свой дебютный английский сезон. Согласно слухам, Ахмеду удалось заинтересовать большие клубы, включая "Ливерпуль", за который выступает его партнер по сборной Египта Мохамед Салах.



Однако топ-клубам не удастся перехватить 26-летнего защитника, поскольку арендное соглашение с "Аль-Ахли" предусматривает опцию выкупа за 4.5 миллиона фунтов. Этой опцией "Вест Бромвич" спешит воспользоваться.



"Мы почти обо всем договорились. Я не могу еще ничего подтвердить, но мы выкупим его, если сможем. При мне он демонстрирует блестящую игру".



"Он обладает великолепными качествами для центрального защитника, и он все еще учится. Я не знаю, сколь многие команды смогли бы не пропустить от "Ливерпуля", особенно когда они выставляют такое сочетание атакующих игроков".



"Нам приходится много обороняться в каждом матче. Эти семь, восемь или девять побед, в которых мы нуждаемся, не достанутся нам легко, и нам нужно набирать очки везде, где это только возможно", — цитирует Пардью Sky Sports.

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