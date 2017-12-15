Гвардиола подтвердил свое намерение купить центрального защитника в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что договаривается с боссами клуба о покупке центрального защитника в январе.

В данный момент Гвардиола сильно ограничен в выборе центральных защитников, ведь Венсан Компани и Джон Стоунс травмированы, а долгосрочные перспективы Эльякима Мангала вызывают большие вопросы.



На этой неделе сразу несколько английских изданий назвали Виргила Ван Дейка целью номер один "горожан" на январь. Также на "Этихад" сватают Иньиго Мартинеса из "Реал Сосьедада" и Джонни Эванса из "Вест Бромвича".



В пятницу на своей пресс-конференции Гвардиола подтвердил, что общается с исполнительным директором Чики Бегиристайном об укреплении центра обороны. Однако каталонскому тренеру требуется не временное решение, а игрок на много лет вперед.



"Мы только что разговаривали об этом с клубом и Чики, потому что на позиции центрального защитника у нас не так много игроков, особенно в текущей ситуации".



"Венсан всегда травмирован, он очень сражается, но иногда он не может стабильно поддерживать физическую форму. Это оставляет нас только с тремя центральными защитниками на все соревнования".



"Возможно, нам требуется еще один парень на эту позицию. Мы разговариваем об этом, но, конечно, зимой так сложно покупать".



"Мы не хотим купить кого-нибудь на три-четыре месяца — мы хотим купить игрока на годы вперед и быть уверенными, что это правильный парень. Иначе мы не выйдем на трансферный рынок", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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