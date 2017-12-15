Оливер Кан жалеет, что отказал МЮ

Оливер Кан Легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан жалеет, что в начале 2000-х отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Вместе с "Баварией" Кан восемь раз выигрывал Бундеслигу и по разу Кубок УЕФА, Лигу Чемпионов и Межконтинентальный Кубок. В общей сложности Оливер поднял над головой 22 трофея.

Тем не менее, Кан по-прежнему жалеет, что в начале 2000-х отказался от предложения "Манчестер Юнайтед". С тех пор на вратаря затаил обиду сэр Алекс Фергюсон.

"Алекс Фергюсон всё ещё злится на меня. Он был твердо убежден, что я перейду в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или 2004 году. Но формирование эпохи в "Баварии" было для меня более важным в тот момент".

"Оглядываясь назад, я думаю, что должен был принять его предложение. Это был бы последний большой вызов в моей карьере", - сообщил Кан изданию Bild.

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Метки Бавария, Кан, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 15.12.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1027

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Последние комментарии:




  1. pautinho 15.12.2017 20:52 # pautinho
    Он реально тупой

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  2. gerrard08 15.12.2017 20:51 # gerrard08
    Навеки останется в тени Буффона

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  3. keremet 15.12.2017 20:29 # keremet
    самый топовый вратарь, жаль таких больше нет!

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  4. melwood-lfc 15.12.2017 20:22 # melwood-lfc
    вратарский кумир детства
    всегда был Каном, когда на воротах стоял я

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  5. best-fanunited 15.12.2017 20:21 # best-fanunited
    Топ вратарь когда-то был..

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