Оливер Кан жалеет, что отказал МЮ

Легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан жалеет, что в начале 2000-х отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Вместе с "Баварией" Кан восемь раз выигрывал Бундеслигу и по разу Кубок УЕФА, Лигу Чемпионов и Межконтинентальный Кубок. В общей сложности Оливер поднял над головой 22 трофея.



Тем не менее, Кан по-прежнему жалеет, что в начале 2000-х отказался от предложения "Манчестер Юнайтед". С тех пор на вратаря затаил обиду сэр Алекс Фергюсон.



"Алекс Фергюсон всё ещё злится на меня. Он был твердо убежден, что я перейду в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или 2004 году. Но формирование эпохи в "Баварии" было для меня более важным в тот момент".



"Оглядываясь назад, я думаю, что должен был принять его предложение. Это был бы последний большой вызов в моей карьере", - сообщил Кан изданию Bild.

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