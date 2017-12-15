Оливер Кан жалеет, что отказал МЮ
Легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан жалеет, что в начале 2000-х отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".
Вместе с "Баварией" Кан восемь раз выигрывал Бундеслигу и по разу Кубок УЕФА, Лигу Чемпионов и Межконтинентальный Кубок. В общей сложности Оливер поднял над головой 22 трофея.
Тем не менее, Кан по-прежнему жалеет, что в начале 2000-х отказался от предложения "Манчестер Юнайтед". С тех пор на вратаря затаил обиду сэр Алекс Фергюсон.
"Алекс Фергюсон всё ещё злится на меня. Он был твердо убежден, что я перейду в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или 2004 году. Но формирование эпохи в "Баварии" было для меня более важным в тот момент".
"Оглядываясь назад, я думаю, что должен был принять его предложение. Это был бы последний большой вызов в моей карьере", - сообщил Кан изданию Bild.
15.12.2017 20:00
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Последние комментарии:
Он реально тупой
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Навеки останется в тени Буффона
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самый топовый вратарь, жаль таких больше нет!
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вратарский кумир детства
всегда был Каном, когда на воротах стоял я
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Топ вратарь когда-то был..
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