Моуриньо готов покупать в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что открыт к покупкам в зимнее трансферное окно.

Несмотря на отставание в 11 очков от "Манчестер Сити", Моуриньо не признал поражения в чемпионской гонке. Отрыв от "шумных соседей" португалец рассчитывает отыграть с помощью зимних приобретений.



"Я не большой поклонник покупок в январе, но если на рынке появится игрок, которого вы хотите заполучить, вы не имеете права упустить этот шанс".



"Мне не нравятся покупки ради покупок. Но если вы можете купить игрока, которого совершенно точно подписали бы в июне, но можете взять на несколько месяцев раньше, то это замечательно", - цитирует Моуриньо ESPN.

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