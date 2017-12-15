У Давида Луиса возникли осложнения с коленом

Защитнику "Челси" Давиду Луису придется задержаться в лазарете из-за возникших осложнений на колене.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Луис попросил своего тренера Антонио Конте чаще выпускать его на футбольное поле, иначе Давид покинет "Стэмфорд Бридж".



Однако в данный момент Конте просто не может давать 30-летнему бразильцу игровую практику, даже если бы очень этого захотел. Дело в том, что у защитника серьезные проблемы со здоровьем.



"У Давида серьезное воспаление в колене. Мы совместно с доктором стараемся решить возникшую проблему. Он находится под ежедневным наблюдением. Я не знаю, когда он вернется в строй", — цитирует Конте Daily Star.

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