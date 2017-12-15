У Давида Луиса возникли осложнения с коленом

Давид Луис Защитнику "Челси" Давиду Луису придется задержаться в лазарете из-за возникших осложнений на колене.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Луис попросил своего тренера Антонио Конте чаще выпускать его на футбольное поле, иначе Давид покинет "Стэмфорд Бридж".

Однако в данный момент Конте просто не может давать 30-летнему бразильцу игровую практику, даже если бы очень этого захотел. Дело в том, что у защитника серьезные проблемы со здоровьем.

"У Давида серьезное воспаление в колене. Мы совместно с доктором стараемся решить возникшую проблему. Он находится под ежедневным наблюдением. Я не знаю, когда он вернется в строй", — цитирует Конте Daily Star.

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Метки Луис, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2017 18:00

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  1. gidro-met 15.12.2017 18:39 # gidro-met
    для защитника - 30 - это не возраст!

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  2. gerrard08 15.12.2017 18:12 # gerrard08
    Типичный пенс - заложил понт и не смог вывезти его.

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