У Давида Луиса возникли осложнения с коленом
Защитнику "Челси" Давиду Луису придется задержаться в лазарете из-за возникших осложнений на колене.
Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Луис попросил своего тренера Антонио Конте чаще выпускать его на футбольное поле, иначе Давид покинет "Стэмфорд Бридж".
Однако в данный момент Конте просто не может давать 30-летнему бразильцу игровую практику, даже если бы очень этого захотел. Дело в том, что у защитника серьезные проблемы со здоровьем.
"У Давида серьезное воспаление в колене. Мы совместно с доктором стараемся решить возникшую проблему. Он находится под ежедневным наблюдением. Я не знаю, когда он вернется в строй", — цитирует Конте Daily Star.
15.12.2017 18:00
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для защитника - 30 - это не возраст!
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Типичный пенс - заложил понт и не смог вывезти его.
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