Байи не поможет "Юнайтед" до весны

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи проведет в лазарете до трех месяцев после операции на лодыжке.

Как известно, 23-летний ивуариец получил травму в расположении национальной сборной, а свой последний матч за "Юнайтед" провел еще 5 ноября против "Челси".



На этой неделе рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо допустил, что Эрику потребуется хирургическое вмешательство. В ближайшее время Байи действительно будет назначена операция, однако сроки восстановления игрока уже известны.



"Эрик отправляется на операцию, решение уже принято. Я не говорю, что он выбыл до конца сезона, но два-три месяца он совершенно точно пропустит", - сообщил Моуриньо Daily Mail.

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