Байи не поможет "Юнайтед" до весны

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи проведет в лазарете до трех месяцев после операции на лодыжке.

Как известно, 23-летний ивуариец получил травму в расположении национальной сборной, а свой последний матч за "Юнайтед" провел еще 5 ноября против "Челси".

На этой неделе рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо допустил, что Эрику потребуется хирургическое вмешательство. В ближайшее время Байи действительно будет назначена операция, однако сроки восстановления игрока уже известны.

"Эрик отправляется на операцию, решение уже принято. Я не говорю, что он выбыл до конца сезона, но два-три месяца он совершенно точно пропустит", - сообщил Моуриньо Daily Mail.

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Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 15.12.2017 16:55

Количество просмотров Просмотров: 739

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  1. gidro-met 15.12.2017 18:40 # gidro-met
    ну тогда может хоть у Мхитаряна место в основе появится до весны

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  2. largo-winch 15.12.2017 17:51 # largo-winch
    для красного автобуса до Манчестера не важно с какими днарями играть в 10 в своей штрафной

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  3. j-silver 15.12.2017 17:43 # j-silver
    Да им уже ничто не поможет

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  4. dimon70 15.12.2017 17:29 # dimon70
    а весной сборные не играют?пусть еще раз скатается,раз фарт попер

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  5. chr1s8rown 15.12.2017 17:18 # chr1s8rown
    к финалу лч буид в оптимальной форме

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  6. lancerlancer1 15.12.2017 17:14 # lancerlancer1
    да и xyй с ним

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  7. liverfun 15.12.2017 17:07 # liverfun
    может место для мхитаряна найдется

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