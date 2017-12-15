Байи не поможет "Юнайтед" до весны
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи проведет в лазарете до трех месяцев после операции на лодыжке.
Как известно, 23-летний ивуариец получил травму в расположении национальной сборной, а свой последний матч за "Юнайтед" провел еще 5 ноября против "Челси".
На этой неделе рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо допустил, что Эрику потребуется хирургическое вмешательство. В ближайшее время Байи действительно будет назначена операция, однако сроки восстановления игрока уже известны.
"Эрик отправляется на операцию, решение уже принято. Я не говорю, что он выбыл до конца сезона, но два-три месяца он совершенно точно пропустит", - сообщил Моуриньо Daily Mail.
15.12.2017 16:55
Просмотров: 739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну тогда может хоть у Мхитаряна место в основе появится до весны
(ответить)
для красного автобуса до Манчестера не важно с какими днарями играть в 10 в своей штрафной
(ответить)
Да им уже ничто не поможет
(ответить)
а весной сборные не играют?пусть еще раз скатается,раз фарт попер
(ответить)
к финалу лч буид в оптимальной форме
(ответить)
да и xyй с ним
(ответить)
может место для мхитаряна найдется
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий