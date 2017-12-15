Венгер считает, что "Сити" лидирует благодаря "ресурсам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "Манчестер Сити" может стать даже сильнее "Непобедимых" – но только благодаря ресурсам.

В сезоне 2003/04 "канониры" под руководством Венгера завоевали чемпионский титул Премьер-Лиги, не проиграв ни одного матча. В этом сезоне к аналогичному достижению стремится "Манчестер Сити": на счету "горожан" уже 15 побед и одна ничья.



Венгер считает, что команда Пепа Гвардиолы может оказаться даже сильнее его "Непобедимых", но лидерство "Сити" в таблице и уверенный ход во многом связано с ресурсами, которых у того "Арсенала" не было и в помине.



"У нас не было бензина, но были идеи, у них есть и бензин, и идеи. Именно это делает их более классной командой. На данный момент все складывается в их пользу, так почему бы им не повторить наше достижение?"



"Что я имею в виду под бензином? Ресурсы. Деньги и мастерство игроков – вот что я имел в виду на самом деле. Благодаря тренеру и отличному подбору футболистов у них есть все для успеха. Но пока они должны уважать наше достижение", - цитирует Венгера The Independent.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!