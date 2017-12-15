"Арсенал" обсудит будущее Уилшира в конце декабря

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что пригласит полузащитника Джека Уилшира к столу переговоров в конце декабря.

Ранее на текущей неделе 25-летний Уилшир поведал, что диалог о продлении его истекающего в конце сезона контракта не начинался, и стороны даже не назначили дату встречи.



На своей пресс-конференции в пятницу Венгер поспешил внести ясность в эту ситуацию. Арсен надеется принять решение о будущем воспитанника "канониров" до Нового года.



"Да, я поговорю с ним. Это произойдет в конце декабря. Мы в начале декабря, так что наша встреча не за горами, однако я все еще хочу увидеть, насколько полезен он может быть и как ему удастся поддерживать свою физическую форму".



"Конечно, важно и то, чтобы он чувствовал себя здесь счастливым. Я рассматриваю его как игрока, который от головы до пят свой для "Арсенала", но важно, чтобы он был счастлив здесь", — цитирует Венгера Sky Sports.

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