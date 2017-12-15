Салах и Гвардиола – лучшие в ноябре
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером ноября в Премьер-Лиге, соответвенно.
В минувшем месяце Салах записал на свой счет семь голов в Премьер-Лиге. От египтянина, перешедшего в "Ливерпуль" только этим летом, пострадали "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Челси" и "Стоук".
Так же успешно сложился для ноябрь для Гвардиолы и для "Сити" в целом. В ноябре "горожане" сумели развить рекордную победную серию, обыграв "Арсенал", "Лестер", "Хаддерсфилд" и "Саутгемптон".
Для Пепа эта награда стала уже третьей подряд в текущем сезоне. Ранее такого достижения в Премьер-Лиге добивался только Антонио Конте, тренирующий "Челси".
Наконец, награду за лучший гол месяца получил нападающий "Эвертона" Уэйн Руни. В домашнем поединке с "Вест Хэмом" ветеран забил шедевральный мяч ударом с центра поля.
15.12.2017 14:10
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Последние комментарии:
Какие же пенсы очкошники, я в шоке.
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чё там Салах в руках держит ?? Это квадратная голова фагота ?
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норм насрал на пенсов
прямо в рот фаготу
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почему нет аристократичных королей в номинации?
где гол Виллиана и суперпобеды Челси?
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С любым пенсом раз на разу выйду и повожу ему шершавым по губам
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Как же Салах ссыт на пенсов.
(ответить)
Официально Мата05 очкошник ссаный
(ответить)
mata05 не боись, выходи, брат. как мы без твоих экспрессов.
(ответить)
Справедливо. Даже немного жаль, что Салаха ждёт судьба Мане. Заметили, как клопу всего за год удалось сделать из футболиста такой жалкий кусок говна? Жадный, максимально тупой и бесполезный - будто он лепил его по своему образу и подобию. А ведь когда-то Мане был одним из лучших в АПЛ.
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Эден Азар - 6 лет в Челси 1 игрок месяца в активе.
Мохаммед Салах - 6 месяцев в Ливерпуле 1 игрок месяца.
Пенсы: Озар=Месси.
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Действующий чемпион АПЛ - Челси.
Это все, что надо знать.
Остальное - пыль
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Лучшие в декабре - Давид Сильва и Пеп Гвардиола.
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От египтянина, перешедшего в "Ливерпуль" только этим летом, пострадали "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Челси" и "Стоук".
Источник: http://fapl.ru/posts/59222/?c=1#c6553164
Всем середнякам забил....
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а как же Азар и Грит?
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Льётся без остановки членсам на бестолковки
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Лил Уэйн всё ещё при делах.
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чем бОльший бегунок, тем лучше проявишь себя в ливерпуле
что бы творил в ливерпуле навас, пригласи они его...
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Все, абсолютно все ....
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топари
воспитанник Челси кстати
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