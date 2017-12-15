Салах и Гвардиола – лучшие в ноябре

Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером ноября в Премьер-Лиге, соответвенно.

В минувшем месяце Салах записал на свой счет семь голов в Премьер-Лиге. От египтянина, перешедшего в "Ливерпуль" только этим летом, пострадали "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Челси" и "Стоук".

Так же успешно сложился для ноябрь для Гвардиолы и для "Сити" в целом. В ноябре "горожане" сумели развить рекордную победную серию, обыграв "Арсенал", "Лестер", "Хаддерсфилд" и "Саутгемптон".

Для Пепа эта награда стала уже третьей подряд в текущем сезоне. Ранее такого достижения в Премьер-Лиге добивался только Антонио Конте, тренирующий "Челси".

Наконец, награду за лучший гол месяца получил нападающий "Эвертона" Уэйн Руни. В домашнем поединке с "Вест Хэмом" ветеран забил шедевральный мяч ударом с центра поля.

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Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Руни, Салах, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 15.12.2017 14:10

Количество просмотров Просмотров: 1515

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Последние комментарии:




  1. mikki14 15.12.2017 16:07 # mikki14
    Какие же пенсы очкошники, я в шоке.

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  2. largo-winch 15.12.2017 15:52 # largo-winch
    чё там Салах в руках держит ?? Это квадратная голова фагота ?

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  3. negan 15.12.2017 15:42 # negan
    норм насрал на пенсов
    прямо в рот фаготу

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  4. gidro-met 15.12.2017 15:29 # gidro-met
    почему нет аристократичных королей в номинации?

    где гол Виллиана и суперпобеды Челси?

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  5. mikki14 15.12.2017 15:21 # mikki14
    С любым пенсом раз на разу выйду и повожу ему шершавым по губам

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  6. webb 15.12.2017 15:13 # webb
    Как же Салах ссыт на пенсов.

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  7. mikki14 15.12.2017 15:10 # mikki14
    Официально Мата05 очкошник ссаный

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  8. ian 15.12.2017 15:04 # ian
    mata05 не боись, выходи, брат. как мы без твоих экспрессов.

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  9. psycho1 15.12.2017 15:01 # psycho1
    Справедливо. Даже немного жаль, что Салаха ждёт судьба Мане. Заметили, как клопу всего за год удалось сделать из футболиста такой жалкий кусок говна? Жадный, максимально тупой и бесполезный - будто он лепил его по своему образу и подобию. А ведь когда-то Мане был одним из лучших в АПЛ.

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  10. ian 15.12.2017 14:59 # ian
    Эден Азар - 6 лет в Челси 1 игрок месяца в активе.
    Мохаммед Салах - 6 месяцев в Ливерпуле 1 игрок месяца.

    Пенсы: Озар=Месси.

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  11. sellman 15.12.2017 14:54 # sellman
    Действующий чемпион АПЛ - Челси.

    Это все, что надо знать.
    Остальное - пыль

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  12. gandalf 15.12.2017 14:49 # gandalf
    Лучшие в декабре - Давид Сильва и Пеп Гвардиола.

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  13. mikki14 15.12.2017 14:35 # mikki14
    От египтянина, перешедшего в "Ливерпуль" только этим летом, пострадали "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Челси" и "Стоук".

    Источник: http://fapl.ru/posts/59222/?c=1#c6553164


    Всем середнякам забил....

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  14. melwood-lfc 15.12.2017 14:34 # melwood-lfc
    а как же Азар и Грит?

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  15. mikki14 15.12.2017 14:33 # mikki14
    Льётся без остановки членсам на бестолковки

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  16. mancunia-planet 15.12.2017 14:29 # mancunia-planet
    Лил Уэйн всё ещё при делах.

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  17. apucmokpam 15.12.2017 14:21 # apucmokpam
    чем бОльший бегунок, тем лучше проявишь себя в ливерпуле
    что бы творил в ливерпуле навас, пригласи они его...

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  18. electric 15.12.2017 14:17 # electric
    Все, абсолютно все ....

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  19. j-silver 15.12.2017 14:11 # j-silver
    топари
    воспитанник Челси кстати

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