Салах и Гвардиола – лучшие в ноябре

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером ноября в Премьер-Лиге, соответвенно.

В минувшем месяце Салах записал на свой счет семь голов в Премьер-Лиге. От египтянина, перешедшего в "Ливерпуль" только этим летом, пострадали "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Челси" и "Стоук".



Так же успешно сложился для ноябрь для Гвардиолы и для "Сити" в целом. В ноябре "горожане" сумели развить рекордную победную серию, обыграв "Арсенал", "Лестер", "Хаддерсфилд" и "Саутгемптон".



Для Пепа эта награда стала уже третьей подряд в текущем сезоне. Ранее такого достижения в Премьер-Лиге добивался только Антонио Конте, тренирующий "Челси".



Наконец, награду за лучший гол месяца получил нападающий "Эвертона" Уэйн Руни. В домашнем поединке с "Вест Хэмом" ветеран забил шедевральный мяч ударом с центра поля.

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