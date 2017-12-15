Венгер допустил переход Озила в "Юнайтед", но только в конце сезона

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер допустил переход Месута Озила в "Манчестер Юнайтед" — но лишь после того, как полузащитник отработает свой контракт с "канонирами".

На этой неделе усилились слухи, сватающие плеймейкера "Арсенала" на "Олд Траффорд". Пресса сообщала, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даже готов избавиться от Генриха Мхитаряна ради воссоединения со своим бывшим подопечным по "Реалу".



Однако Венгер ни за что не отпустит ведущего игрока к Моуриньо в январе. Озилу придется дождаться истечения своего контракта в конце сезона, если он хочет отправиться в "Юнайтед".



"Насколько он близок к переходу в "Юнайтед"? Я не знаю, насколько. "Манчестер Юнайтед" никогда не обращался к нам, поэтому я не имею представления, откуда это всплыло".



"Это нечто, что было создано искусственно. Он останется здесь до конца сезона, а дальше перед ним будут открыты все варианты", — цитирует Венгера Daily Star.

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