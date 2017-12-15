Мората знает, почему так часто забивает головой
Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, почему так часто отличается после ударов головой.
С момента своего перехода на "Стэмфорд Бридж" испанец вколотил уже 11 мячей, шесть из которых - головой. Альваро рассказал, что секрет его невероятной игры в воздухе прост: в детстве он тренировал удары, подпригивая на батуте.
"Когда мне было семь-восемь лет, отец купил мне батут. Он все время говорил мне: "А теперь, Альваро, давай попробуем головой". Затем он подбрасывал мяч, а мне нужно было пробить по нему в прыжке".
"Тогда мне казалось это забавой – высоко прыгать и бить по мячу головой. Зато это помогло в будущем, ведь игра в воздухе – одна из моих сильных сторон", - цитирует Морату Daily Mirror.
15.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
потому что бестолковка пустая?
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Только прыгал не на батут, а на отцовский штырь
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Получается, что и вот эти постоянные падения от любого касания тоже берут причину из далёкого детства? Отец постоянно избивал его или родители не любили его, а он пытался привлечь внимание таким образом?
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