Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет Виллиана. Дейли Блинд может уйти в "Барселону" в конце сезона. "Эвертон" перепутал Уэйна Руни с Лилом Уэйном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Челси" Виллиана. (Daily Mail)



"Юнайтед" достиг предварительной договоренности с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом. (Diario Gol)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо готов избавиться от полузащитника Генриха Мхитаряна, чтобы пригласить на его место Месута Озила из "Арсенала". (Daily Mirror)



"Барселона" хочет подписать защитника "Юнайтед" Дейли Блинда, который в конце сезона может стать свободным агентом. (Marca)



"Юнайтед" и "Ювентус" поспорят за полузащитника "Монако" Фабиньо. (Tuttosport)



Помимо центрального защитника, "Манчестер Сити" также собирается купить и левого защитника в январе. (Manchester Evening News)



"Барселона" оптимистично оценивает свои шансы приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе. (Mundo Deportivo)



Представители "Фенербахче" направляются в Англию на переговоры об аренде полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича. (Takvim)



"Бавария" может отозвать полузащитника Ренату Санчеша из аренды в "Суонси" в январе. (Mais Futebal)



Защитник "Лилля" Адама Сумаоро заинтересовал "Эвертон", "Вест Хэм", "Монако", "Севилью" и дортмундскую "Боруссию". (Daily Mail)



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Городской совет Борнмута единодушно проголосовал за то, чтобы разрешить "вишенкам" построить новую тренировочную базу с 10 полноразмерными футбольными полями. (Daily Mail)



"Эвертон" обратился к лучшим мировым специалистам, чтобы помочь полузащитнику Джеймсу Маккарти решить свои проблемы с задней поверхности бедра. (Daily Mirror)



В дом нападающего ПСЖ Неймара наведались грабители, похитив в том числе документы о его трансфере в Париж. (Le Point)



В своем твите после победы над "Ньюкаслом" "Эвертон" упомянул не автора единственного гола Уэйна Руни, а рэпера Лил Уэйна. (BBC)



У полузащитника "Юнайтед" Поля Погба новая прическа. (BBC)

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