Кариус хочет стать первым номером "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сместить Симона Миньоле с поста основного вратаря "красных".
В нынешнем сезоне 24-летний Кариус проводит за "Ливерпуль" только матчи Лиги Чемпионов, но в среду вечером рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп выставил соотечественника на поединок Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".
Немец, отыгравший матч с аутсайдером на ноль, надеется, что поменяет мнение Клоппа и вновь станет первым номером "Ливерпуля".
"Да, меня удивило решение тренера, ведь последний раз в Премьер-Лиге я играл довольно давно. Все это время я выступал в Лиге Чемпионов, поэтому мне было приятно выйти на поле с первых минут".
"Среди вратарей всегда царит серьезная конкуренция, независимо от того, в каком клубе они выступают. Если ты совершаешь ошибки, то рискуешь потерять свое место в любой момент. Поэтому нужно тщательно анализировать свою игру, а все остальное зависит от тренера", - цитирует Кариуса Sky Sports.
15.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
ну с вб достойно играл
не как тряпка минолет на выходах
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Это не сложно если ты лучший в эйпиэл.
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Только в портовом убожестве и возможно, что такой сброд регулярно выходит в основе.
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Если станет первым номером - будет регулярно позволять нападающим соперника водить шершавым мухомором себе по губам.
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все еще впереди у пацана, но надо признать, что с каждым матчем прибавляет, хотя работы немного, но играет в эти моменты уверенно и на выходах неплох
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против ВБ нормально отыграл. косячил мальца, но сам исправлял.
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хочет и не может, хочет видеть пацаана
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