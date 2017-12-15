Кариус хочет стать первым номером "Ливерпуля"

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сместить Симона Миньоле с поста основного вратаря "красных".

В нынешнем сезоне 24-летний Кариус проводит за "Ливерпуль" только матчи Лиги Чемпионов, но в среду вечером рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп выставил соотечественника на поединок Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".

Немец, отыгравший матч с аутсайдером на ноль, надеется, что поменяет мнение Клоппа и вновь станет первым номером "Ливерпуля".

"Да, меня удивило решение тренера, ведь последний раз в Премьер-Лиге я играл довольно давно. Все это время я выступал в Лиге Чемпионов, поэтому мне было приятно выйти на поле с первых минут".

"Среди вратарей всегда царит серьезная конкуренция, независимо от того, в каком клубе они выступают. Если ты совершаешь ошибки, то рискуешь потерять свое место в любой момент. Поэтому нужно тщательно анализировать свою игру, а все остальное зависит от тренера", - цитирует Кариуса Sky Sports.

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Метки Кариус, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 15.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 575

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 15.12.2017 12:41 # blackdreamer
    ну с вб достойно играл
    не как тряпка минолет на выходах

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  2. electric 15.12.2017 12:32 # electric
    Это не сложно если ты лучший в эйпиэл.

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  3. sellman 15.12.2017 12:25 # sellman
    Только в портовом убожестве и возможно, что такой сброд регулярно выходит в основе.

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  4. leon-britton 15.12.2017 12:08 # leon-britton
    Если станет первым номером - будет регулярно позволять нападающим соперника водить шершавым мухомором себе по губам.

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  5. liverfun 15.12.2017 12:06 # liverfun
    все еще впереди у пацана, но надо признать, что с каждым матчем прибавляет, хотя работы немного, но играет в эти моменты уверенно и на выходах неплох

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  6. alexomck 15.12.2017 12:06 # alexomck
    против ВБ нормально отыграл. косячил мальца, но сам исправлял.

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  7. mufc1878 15.12.2017 12:02 # mufc1878
    хочет и не может, хочет видеть пацаана

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