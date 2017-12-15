Кариус хочет стать первым номером "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сместить Симона Миньоле с поста основного вратаря "красных".

В нынешнем сезоне 24-летний Кариус проводит за "Ливерпуль" только матчи Лиги Чемпионов, но в среду вечером рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп выставил соотечественника на поединок Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".



Немец, отыгравший матч с аутсайдером на ноль, надеется, что поменяет мнение Клоппа и вновь станет первым номером "Ливерпуля".



"Да, меня удивило решение тренера, ведь последний раз в Премьер-Лиге я играл довольно давно. Все это время я выступал в Лиге Чемпионов, поэтому мне было приятно выйти на поле с первых минут".



"Среди вратарей всегда царит серьезная конкуренция, независимо от того, в каком клубе они выступают. Если ты совершаешь ошибки, то рискуешь потерять свое место в любой момент. Поэтому нужно тщательно анализировать свою игру, а все остальное зависит от тренера", - цитирует Кариуса Sky Sports.

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