Луис поставил ультиматум Конте
Защитник "Челси" Давид Луис попросил главного тренера Антонио Конте обеспечить ему постоянную практику, иначе он покинет клуб в январе.
Как известно, после сокрушительного поражения от "Ромы" в середине октября в отношениях между Луисом и Конте случился разлад. С тех пор позицию бразильца в центре обороны занимает перспективный Андреас Кристенсен.
По информации Daily Express, на этой неделе Давид и Антонио провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию. Если верить изданию, бразилец поставил ультиматум рулевому "синих".
Сообщается, что Луис попросил обеспечить ему стабильную игровую практику, как это было в прошлом сезоне. Однако Конте еще не принял решение на этот счет.
Более того, итальянец попросит "Челси" купить ему нового защитника в том случае, если Луис решится сменить клуб в зимнее трансферное окно. Известно, что Давидом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и даже "Бавария".
15.12.2017 11:00
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Последние комментарии:
Давида Луиза в основу, а барана - Кехила на банку и всё путём.
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да Луиз уже все, это очевидно, обменяют с доплатой на Сандро
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Клуб наёмников и шлюх :)
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Только в мю, там этого лоха ждёт муринья... Контекс, не может спокойно наблюдать, как при беге у Луиса, развиваются его кудряшки, чувство стыда за свой парик, довели его до лютой ненависти к давиду
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В принципе в сити можно взять за 20млн.
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Помойка и полтинник готова за него заплатить будет. Не впервой скамеечников Челси за такие деньги покупать.
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Если Конте продолжит юзать схему в три защитника - оставит Луиза.
Если в планах перейти на 4, то продавать бразила железно в январе за 70КК мешкам из помойного Манчестера
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Вам не кажется, что контекса прислали специально, чтобы развалить челси?
Смотрите. Сначала он возвращает бездарного, привозного флопа за бешенные деньги, а когда тот начинает хорошо играть - мгновенно сливает его, высосав очередной конфликт. Таким образом, уже три ключевых футболиста из каждой позиционной линии просто изгоняются: Коста, Матич и Луис. На их место парик берёт самых бездарных игроков, которых ему удалось найти среди самых дорогих вариантов - Мората, Бакаёка и Рюдигер. Как вам? Равноценные замены?
Дальше. Эмелано, который понял, что происходит - подставлен и тоже слит. Команду изнутри разрывают бесконечные конфликты, которые устраивает сам тренер. Постоянные споры по поводу нового контракта, неожиданные поездки в отпуск в самый неподходящий момент и т.д. Уже ничто не помешает контексу развалить клуб окончательно и выполнить миссию. Хотя, может это всё лишь домыслы и парик просто бездарнейший xyeсос.
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оба свалят
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Возможно в Реал
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никогда этого лоха в МЮ не будет
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