Луис поставил ультиматум Конте

Защитник "Челси" Давид Луис попросил главного тренера Антонио Конте обеспечить ему постоянную практику, иначе он покинет клуб в январе.

Как известно, после сокрушительного поражения от "Ромы" в середине октября в отношениях между Луисом и Конте случился разлад. С тех пор позицию бразильца в центре обороны занимает перспективный Андреас Кристенсен.



По информации Daily Express, на этой неделе Давид и Антонио провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию. Если верить изданию, бразилец поставил ультиматум рулевому "синих".



Сообщается, что Луис попросил обеспечить ему стабильную игровую практику, как это было в прошлом сезоне. Однако Конте еще не принял решение на этот счет.



Более того, итальянец попросит "Челси" купить ему нового защитника в том случае, если Луис решится сменить клуб в зимнее трансферное окно. Известно, что Давидом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и даже "Бавария".

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