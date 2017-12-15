Луис поставил ультиматум Конте

Антонио Конте и Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис попросил главного тренера Антонио Конте обеспечить ему постоянную практику, иначе он покинет клуб в январе.

Как известно, после сокрушительного поражения от "Ромы" в середине октября в отношениях между Луисом и Конте случился разлад. С тех пор позицию бразильца в центре обороны занимает перспективный Андреас Кристенсен.

По информации Daily Express, на этой неделе Давид и Антонио провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию. Если верить изданию, бразилец поставил ультиматум рулевому "синих".

Сообщается, что Луис попросил обеспечить ему стабильную игровую практику, как это было в прошлом сезоне. Однако Конте еще не принял решение на этот счет.

Более того, итальянец попросит "Челси" купить ему нового защитника в том случае, если Луис решится сменить клуб в зимнее трансферное окно. Известно, что Давидом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и даже "Бавария".

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Метки Конте, Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.12.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2483

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Последние комментарии:




  1. sexan 15.12.2017 12:59 # sexan
    Давида Луиза в основу, а барана - Кехила на банку и всё путём.

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  2. bezviz 15.12.2017 12:55 # bezviz
    да Луиз уже все, это очевидно, обменяют с доплатой на Сандро

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  3. glinomessi 15.12.2017 12:49 # glinomessi
    Клуб наёмников и шлюх :)

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  4. mcfc-fantactic 15.12.2017 12:42 # mcfc-fantactic
    Только в мю, там этого лоха ждёт муринья... Контекс, не может спокойно наблюдать, как при беге у Луиса, развиваются его кудряшки, чувство стыда за свой парик, довели его до лютой ненависти к давиду

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  5. charlton 15.12.2017 12:32 # charlton
    В принципе в сити можно взять за 20млн.

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  6. haroldfinch 15.12.2017 11:54 # haroldfinch
    Помойка и полтинник готова за него заплатить будет. Не впервой скамеечников Челси за такие деньги покупать.

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  7. sellman 15.12.2017 11:48 # sellman
    Если Конте продолжит юзать схему в три защитника - оставит Луиза.
    Если в планах перейти на 4, то продавать бразила железно в январе за 70КК мешкам из помойного Манчестера

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  8. psycho1 15.12.2017 11:27 # psycho1
    Вам не кажется, что контекса прислали специально, чтобы развалить челси?

    Смотрите. Сначала он возвращает бездарного, привозного флопа за бешенные деньги, а когда тот начинает хорошо играть - мгновенно сливает его, высосав очередной конфликт. Таким образом, уже три ключевых футболиста из каждой позиционной линии просто изгоняются: Коста, Матич и Луис. На их место парик берёт самых бездарных игроков, которых ему удалось найти среди самых дорогих вариантов - Мората, Бакаёка и Рюдигер. Как вам? Равноценные замены?

    Дальше. Эмелано, который понял, что происходит - подставлен и тоже слит. Команду изнутри разрывают бесконечные конфликты, которые устраивает сам тренер. Постоянные споры по поводу нового контракта, неожиданные поездки в отпуск в самый неподходящий момент и т.д. Уже ничто не помешает контексу развалить клуб окончательно и выполнить миссию. Хотя, может это всё лишь домыслы и парик просто бездарнейший xyeсос.

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  9. dallaslp 15.12.2017 11:26 # dallaslp
    оба свалят

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  10. kily 15.12.2017 11:25 # kily
    Возможно в Реал

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  11. andros13 15.12.2017 11:10 # andros13
    никогда этого лоха в МЮ не будет

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