Соланке считает Клоппа одним из лучших тренеров в мире

Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке заявил, что считает Юргена Клоппа одним из лучших тренеров в мире.

Возможность поработать с Клоппом была одной из главных причин, почему прошлым летом Соланке решился покинуть родной "Челси". И первые месяцы на "Энфилде" 20-летнего англичанина совершенно не разочаровали.



"Он один из лучших тренеров в мире, и ему довелось поработать с некоторыми из лучших игроков в мире. Мне очень приятно, что он хвалит меня. Я определенно нуждаюсь в этом. Я провожу свой первый полноценный сезон в Премьер-Лиге и знаю, что мне нужно многому научиться", — цитирует Доминика Sky Sports.



В этом сезоне Премьер-Лиги Соланке сыграл лишь 250 минут, однако Доминик уверен, что с таким тренером, как Клопп, у него еще будут шансы проявить себя.



"Когда ты чего-нибудь добиваешься, то всегда хочешь большего. Когда ты не добиваешься того, на что, как ты считаешь, способен, то всегда хочешь что-нибудь поскорее изменить. Я просто должен стараться и быть терпеливым, и тогда, в правильное время, у меня все получится", — добавил Соланке.

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