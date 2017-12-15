Данни Роуз жаждет прервать победную серию "Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что его команда жаждет прервать победную серию "Манчестер Сити" — как прервала серию "Челси" в прошлом сезоне.

Победа 0:4 над "Суонси" в среду вечером стала для "горожан" 15-й кряду в рамках Премьер-Лиги, что является новым рекордом всех времен. Однако уже в субботу "Сити" ждет непростой поединок против "шпор".



В прошлом сезоне, в январе на "Уайт Харт Лэйн", именно "Тоттенхэм" прервал 13-матчевую победную серию "Челси", и теперь Роуз жаждет сделать то же самое с "горожанами". Благо "шпоры" набрали хорошую форму и в течение последней недели выиграли три поединка с учетом всех соревнований.



"Мы подходим в хорошей форме к очень сложному матчу, что ждет нас на выходных. Мы в предвкушении. Соперник в хорошей форме и выглядит устрашающе — они забивают голы, они не пропустили против "Суонси". Однако в последние пару сезонов мы неплохо там играем, и это должно придать нам уверенности".



"Мы были первыми, кто обыграл "Сити" в прошлом сезоне, и именно мы прервали беспроигрышную серию "Челси". Теперь перед нами очередной вызов, и все мы его предвкушаем. На нас будет уставлено много глаз в этот уикенд. В этом сезоне мы не так удачно играем на выезде против топ-команд, поэтому мы надеемся почерпнуть уверенность из этого матча и продолжить собственную серию из трех побед, что были одержаны за последнюю неделю", — цитирует Роуза Evening Standard.

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