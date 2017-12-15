Эллардайс не будет препятствовать уходу Баркли в январе
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс пообещал не препятствовать уходу полузащитника Росса Баркли в зимнее трансферное окно.
Напомним, контракт Баркли с мерсисайдским клубом истекает в конце этого сезона. Росс был близок к уходу с "Гудисон Парк" еще в августе, но остался лишь из-за полученной на тренировке травмы.
До конца декабря 23-летний игрок сборной Англии вернется в строй, а это означает, что вопрос о смене клуба будет вновь актуален. Если боссы "ирисок" все-таки решат продать Баркли, то Эллардайс обещает с этим согласиться.
"Это сложная ситуация. У меня пока не было возможности докопаться до правды, чтобы затем принять решение — то или иное. От меня это особо не зависит".
"Если в январе кто-нибудь обратится к нам и сделает предложение, а клуб скажет "слушай, если он не будет подписывать новый контракт, то мы должны согласиться", то так тому и быть", — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Добавим, главными претендентами на Росса остаются "Челси" и "Тоттенхэм".
15.12.2017 08:00
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за условные 20 было бы збс взять его, пох что дно. даже жиру можно приложить, можно аренду
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Ну и какой на него ценник? По нынешним меркам, как залупят 50 лямов и типа нормСейчас каждый середняк так стоит.
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