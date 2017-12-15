Киоун знает, почему Моуриньо так сильно хочет Озила

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун назвал две веских причины, почему главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может попытаться приобрести плеймейкера "канониров" Месута Озила в январе.

Как известно, контракт Озила с "Арсеналом" по-прежнему истекает в конце сезона, и в январе у лондонского клуба будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за некогда свое рекордное приобретение.



Претендентом номер один на Месута считается "Юнайтед". По слухам, и сам Озил предпочитает всем прочим вариантам воссоединение с Моуриньо, с которым ему довелось поработать в "Реале".



Интерес "красных дьяволов" к полузащитнику сборной Германии понятен, ведь в данный момент у Моуриньо есть серьезные проблемы с позицией диспетчера, и Ромелу Лукаку зачастую остается на сухом пайке из-за недостаточной поддержки.



Киуон уверен, что Моуриньо находит привлекательной возможность заполучить столь классного игрока, а его давняя вражда с Арсеном Венгером только подстегивает к осуществлению этого трансфера.



"Думаю, Жозе Моуриньо был бы счастлив осуществить этот трансфер, по двум причинам. Во-первых, из-за уровня игрока. А во-вторых, он ткнул бы этим Арсена Венгера в глаз. Соперничество между двумя этими тренерами никуда не делось", — сообщил Киоун Daily Mail.

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