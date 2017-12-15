Венгер объяснил спад в игре Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер знает, почему случился спад в игре нападающего Алексиса Санчеса.

В двух предшествующих выезду к "Вест Хэму" матчах, против "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона", чилиец чаще всех терял мяч среди игроков "Арсенала" и покрыл наименьшее расстояние. Вдобавок, Алексис не забивает уже на протяжении двух недель.



Венгер уверен, что причина такого спада никак не связана с потенциальным уходом Санчеса в другой клуб. По мнению Арсена, нападающий банально реже угрожает воротам, поскольку ему приходится глубже опускаться за мячом.



"Думаю, он испытывает некоторые проблемы с тем, чтобы забивать столько, сколько он забивал в прошлом году. Но не забывайте, что в прошлом сезоне он гораздо чаще играл нападающего".



"Против таких соперников, как "Саутгемптон", он опускается весьма глубоко. Наши соперники защищаются очень близко к своим воротам, а Алексис любит опускаться вглубь поля, когда мяч до него не доходит".



"Логика простая: чем глубже ты играешь, тем меньше шансов у тебя забить. Возможно, Алексису стоит поработать над своей позиционной игрой", - приводит слова Венгера Daily Mirror.

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