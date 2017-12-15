"Эвертон" заключил новые контракты с тремя молодыми игроками

Нападающий Доминик Калверт-Левин, а также двое других молодых игроков заключили с "Эвертоном" новые долгосрочные контракты.

В этом сезоне 20-летний Калверт-Левин сполна воспользовался отсутствием реальной конкуренции в линии нападения "ирисок" и стал очень важной фигурой для команды, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.



Именно Доминик заработал пенальти в недавнем дерби против "Ливерпуля", позволив "Эвертону" избежать поражения (1:1). А сегодня автор победного гола за юношескую сборную Англии в финале Чемпионата Мира для 20-летних заключил новый контракт до июня 2023.



Также свое будущее с мерсисайдским клубом связали 20-летний правый защитник Джонджо Кенни и 21-летний центральный защитник Мейсон Холгейт. Их новые соглашения рассчитаны до июня 2022.



"Мы рады, что эти молодые парни связали свое долгосрочное будущее с клубом, у меня нет сомнений, что они выйдут на важные роли в "Эвертоне", — сообщил главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс.

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