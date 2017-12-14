Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре
"Манчестер Сити" без каких-либо проблем добился рекордной 15-й победы, "Арсенал" и "Ливерпуль" вновь синхронно потеряли очки, а Ромелу Лукаку, наконец, забил. Это и многое другое случилось в 17-м туре Премьер-Лиги.
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"Бернли" может остаться в первой десятке
Позади уже 17 туров (почти половина чемпионата), и к достижениям команды Шона Дайча нужно относиться серьезно. "Бернли" считался одним из фаворитом на понижение в классе, но к пресловутой отметке в 40 очков "бордовые" могут приблизиться уже в ближайшее время. За полторы недели до Рождества у "Бернли" 31 балл — ровно столько же, сколько имеют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". И на одно очко больше, чем набрал к этому моменту "Арсенал". "Саутгемптон", занимающий 11-ю строчку, уже сейчас отстает от подопечных Дайча на 13 очков.
Даже если удача начнет отворачиваться от "Бернли" во второй половине сезона, его шансы занять место в топ-10 высоки. "Бернли" умеет добывать результаты, как никакая другая команда. Коллектив Дайча не проваливается по ходу встреч, а также поворачивает большинство из них в свою пользу благодаря отличной реализации моментов. Шестая победа со счетом 1:0 была добыта в домашней игре со "Стоуком". Гости "Терф Мур" ни в чем не уступали "Бернли", но мощный и точный выстрел Эшли Барнса в концовке встречи, тем не менее, виделся наиболее логичным ее итогом — все, что выглядит равным, команда Шона Дайча сейчас поворачивает в свою пользу.
"Пэлас" продолжает дарить драму на своем поле
Приход Роя Ходжсона и возвращение в состав Уилфрида Захи сделали "орлов", кошмарно начавших сезон, совсем другой командой. "Кристал Пэлас" по-прежнему находится в зоне вылета, но лондонский коллектив и близко не выглядит основным претендентом на понижение в классе, увеличивая свою беспроигрышную серию.
И если на выезде "орлам" пока удавалось брать только нулевые ничьи, то их домашние матчи — это всегда результативное и драматичное шоу. Из шести последних поединков на "Селхерст Парк" три закончились со счетом 2:2 и три — победой хозяев 2:1. Судьба части из этих встреч решалась на последних минутах, и повороты в последние дни были совсем разными. В субботу команда Ходжсона играла здорово, но упустила шанс вырвать победу в добавленное время игры с "Борнмутом", когда Кристиан Бентеке не реализовал пенальти. Во вторник лондонцы выглядели посредственно и до последних минут встречи уступали "Уотфорду" со счетом 0:1. Но удаление Тома Клеверли дало им дополнительный заряд: и в течение нескольких минут два эффектных маневра Заха привели к двум голам и очень важной победе.
"Селхерст Парк" в этом сезоне — место, где драма разворачивается на регулярной основе.
Руни возвращает себе бомбардирский талант
Даже в худшие дни команды Рональда Кумана, Уэйн Руни иногда был ее светлым пятном — и одним из тех игроков, которые пытались брать инициативу в свои руки. Оправданность его возвращения на "Гудисон Парк" казалась очевидной, но мало кто мог подумать, что в футболке "Эвертона" Руни внезапно раскроет в себе прежний бомбардирский талант, утраченный с годами игры в полузащите "Манчестер Юнайтед".
Уэйн, правда, и в составе "ирисок" действует не на острие атаки, но это не мешает ему быть лучшим голеадором команды. В среду экс-капитан сборной Англии забил победный мяч в непростой выездной игре с "Ньюкаслом", продлив беспроигрышную серию мерсисайдцев после появления в клубе Сэма Эллардайса. Именно на этом отрезке Руни и стал забивать регулярно: пять голов в последних четырех матчах увеличили общую цифру забитых мячей в Премьер-Лиге до девяти. Похоже на то, что в новой-старой команде Руни способен перебить свои лучшие показатели на позднем манчестерском этапе.
Смена тренера фантастически влияет на "Лестер"
Понятно, что у чемпионов Англии 2016 года достаточно причин считаться особенной командой в Премьер-Лиге. Тем не менее, "Лестер", где легендарный успех всегда делили между Клаудио Раньери и его предшественником Найджелом Пирсоном, особенный еще по одной причине. Он все больше напоминает команду, которой не столько важно имя тренера, сколько периодическая ротация на этой позиции. Как импульс к пробуждению.
Так было с Крейгом Шекспиром, сменившим Раньери, и мгновенно вернувшим "лисам" почти чемпионский футбол. Что-то близкое к этому показывает и Клод Пюэль, недавно принявший команду. Стартовал "Лестер" с французом не так мощно, но очень быстро набрал ход, одержав четыре подряд победы. И никто не назовет соперников "лис" на этом отрезке простыми — в том числе, и "Саутгемптон". На "Сент Мэри" "Лестер" выиграл со счетом 4:1, и футболисты называли это выступление лучшим в сезоне. Смена тренера вообще открывает в экс-чемпионах только лучшее, и самому Пюэлю было очень приятно вернуться в Саутгемптон за такой яркой победой над бывшей командой.
"Ливерпуль" и "Арсенал" разучились вскрывать обороны
Для двух конкурентов в борьбе за места в первой четверке два последних тура принесли идентичные результаты — и почти идентичные игры. В воскресенье "Арсенал" сыграл 1:1 с "Саутгемптон", а "Ливерпуль" получил тот же результат в матче с "Эвертоном". Соперники воспользовались шансами у чужих ворот и выстроили серьезную оборону у собственных, сократив шансы грандов.
Спустя три дня с "Ливерпулем" и "Арсеналом" произошло то же самое. "Красные" создали еще меньше в матче с "Вест Бромвичем", который увез из Мерсисайда нулевую ничью благодаря отличной игре в обороне. А "Арсенал" в это же время расписал нули на поле "Вест Хэма", где мог остаться и без этого, если бы удар Чичарито на последних минутах встречи пошел на пару сантиметров ниже.
Разочаровывающие несколько дней для "Арсенала" и "Ливерпуля", учитывая и то, что обе команды совсем недавно могли похвастаться победными сериями, по ходу которых они регулярно находили путь к голам в подобных ситуациях.
Лукаку воспринимает (как-то) критику
Последняя пара месяцев выдалась для лучшего бомбардира "Манчестер Юнайтед" не слишком удачной. Всего один гол в 10 матчах Премьер-Лиги, а вместе с тем — фатальный промах и ошибки в обороне в ключевой игре с "Манчестер Сити", стоившие "Юнайтед" результата. Лукаку стал одним из самых критикуемых футболистов чемпионата после своего очень мощного старта в новой команде.
Против "Борнмута" бельгиец дело сделал — его удар головой был единственным точным в матче и принес манкунианцам три очка. Удивительной была реакция Ромелу, который не стал праздновать взятие ворот, не имея никаких связей с "Борнмутом". Он не прерывал "засуху" — справедливости ради, Лукаку забивал пару недель назад в матче с "Ньюкаслом", а затем — в игре Лиги Чемпионов с ЦСКА. Но какая-то радость от Лукаку ожидалась, в то время как форвард, скорее всего, повел себя так, реагируя на многочисленную критику. Что именно хотел сказать бельгиец — неизвестно, равно как и сложно однозначно сказать, полезно ли форварду уделять претензиям так много внимания.
"Манчестер Сити" установил рекорд высшего дивизиона
"Челси" в прошлом сезоне подобрался довольно близко — команде Антонио Конте не хватило одного матча, чтобы сравняться с показателями "Арсенала" 2004 года. Тогда коллектив Арсена Венгера выиграл 14 подряд матчей в рамках одного чемпионата, а "Челси" остановился на отметке в тринадцать.
"Манчестер Сити" оказался решительнее, если рекорды — это вообще та вещь, которая всерьез мотивирует его футболистов. Свою 14-ю победу подопечные Пепа Гвардиолы одержали в дерби с "Юнайтед", а в среду взяли и 15-ю, поднявшую их на первое место в этой исторической статистике. "Суонси", к счастью, оказался уж очень простым оппонентом — даже по своим меркам, валлийцы отыграли довольно слабо, позволив лидерам чемпионата без особых проблем забить четыре безответных мяча.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
14.12.2017 22:00
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Последние комментарии:
Сектанты вымерли или че?
Епт, че с фаплом то?
Пенсы, колбасные сдеся. Покерят и скама не видать...еще ситюки нарисовались хотя то старпер сайта.
Кто нить просветит че тут у вас, а то не узнаю сайт...
(ответить)
Пацаны, на том свете будете, передавайте лемарсу привет
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И кстати, если уже про шахту заговорил, обоссу ка я скум,
07.12.2017 06:06 #
mu-fc
Сити показывает лучший футбол в европе ) шахта возили их все 90 мин, должны были с более крупным счетом обыгривать. с почином голуби, дальше только хуже будет скриньте
Источник: http://fapl.ru/posts/59028/?c=1
"хуже будет", ахахахх
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сам не смотрю, но вопрос-кто там палит звездные воины? в новой часть люк умрет, но не шоу
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Как же здорово болеть и любить СИТИ, самая богатая, самая сильная, самая стильная, с лучшей игрой, с лучшим стадионом и инфраструктурой и конечно же с самым лучшим тренером на планете, который на 2 как минимум головы выше всех остальных тренеришек, когда ты смотришь игру Манчестер Сити, даже если ты болельщик красной или синей помойки, ты все равно восхищаешься великолепной игрой Великого СИТИ, просто по другому быть не может, потому что СИТИ играют как Боги, на то мы и лучшие, на то мы и КОРОЛИ !
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https://pp.userapi.com/c831209/v831209252/109d1/Dq15SX86JS4.jpg
кееек
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МС еще проепет свой матч. верим)
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Венгер просто топит клуб нещадно
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Ливер мог раскатать бром. Но это стадо даунтаунов, играло так сложно. Простые навесы арни приносили больше пользы чем мегаквазисложные комбинации кавтиньи и казаха. Чем клопп думал...полузащи сыграли как гуано, казах - вообще как на ручнике, старр или солянка в старте, могли бы выиграть. Гол рукой. Рефери дятел, но все верно.
Заткните хайлы те, кто "голяссо чистый", далбичи.
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Пора России вставать с бутылки, пора! Хватит терпеть этого гоблина Путлера
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Про chelsea уже и не пишут даже, то что они глиномесы мы давно узнали, а новых данных нет про них.
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Мы узнали в 17 туре что КОРОЛИ в очередной раз всех обоссали и набрали очередные 3 очка.
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Челси. Ай, люблю
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