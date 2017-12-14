Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

"Манчестер Сити" без каких-либо проблем добился рекордной 15-й победы, "Арсенал" и "Ливерпуль" вновь синхронно потеряли очки, а Ромелу Лукаку, наконец, забил. Это и многое другое случилось в 17-м туре Премьер-Лиги.





"Бернли" может остаться в первой десятке



Позади уже 17 туров (почти половина чемпионата), и к достижениям команды Шона Дайча нужно относиться серьезно. "Бернли" считался одним из фаворитом на понижение в классе, но к пресловутой отметке в 40 очков "бордовые" могут приблизиться уже в ближайшее время. За полторы недели до Рождества у "Бернли" 31 балл — ровно столько же, сколько имеют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". И на одно очко больше, чем набрал к этому моменту "Арсенал". "Саутгемптон", занимающий 11-ю строчку, уже сейчас отстает от подопечных Дайча на 13 очков.



Даже если удача начнет отворачиваться от "Бернли" во второй половине сезона, его шансы занять место в топ-10 высоки. "Бернли" умеет добывать результаты, как никакая другая команда. Коллектив Дайча не проваливается по ходу встреч, а также поворачивает большинство из них в свою пользу благодаря отличной реализации моментов. Шестая победа со счетом 1:0 была добыта в домашней игре со "Стоуком". Гости "Терф Мур" ни в чем не уступали "Бернли", но мощный и точный выстрел Эшли Барнса в концовке встречи, тем не менее, виделся наиболее логичным ее итогом — все, что выглядит равным, команда Шона Дайча сейчас поворачивает в свою пользу.



"Пэлас" продолжает дарить драму на своем поле



Приход Роя Ходжсона и возвращение в состав Уилфрида Захи сделали "орлов", кошмарно начавших сезон, совсем другой командой. "Кристал Пэлас" по-прежнему находится в зоне вылета, но лондонский коллектив и близко не выглядит основным претендентом на понижение в классе, увеличивая свою беспроигрышную серию.



И если на выезде "орлам" пока удавалось брать только нулевые ничьи, то их домашние матчи — это всегда результативное и драматичное шоу. Из шести последних поединков на "Селхерст Парк" три закончились со счетом 2:2 и три — победой хозяев 2:1. Судьба части из этих встреч решалась на последних минутах, и повороты в последние дни были совсем разными. В субботу команда Ходжсона играла здорово, но упустила шанс вырвать победу в добавленное время игры с "Борнмутом", когда Кристиан Бентеке не реализовал пенальти. Во вторник лондонцы выглядели посредственно и до последних минут встречи уступали "Уотфорду" со счетом 0:1. Но удаление Тома Клеверли дало им дополнительный заряд: и в течение нескольких минут два эффектных маневра Заха привели к двум голам и очень важной победе.



"Селхерст Парк" в этом сезоне — место, где драма разворачивается на регулярной основе.



Руни возвращает себе бомбардирский талант



Даже в худшие дни команды Рональда Кумана, Уэйн Руни иногда был ее светлым пятном — и одним из тех игроков, которые пытались брать инициативу в свои руки. Оправданность его возвращения на "Гудисон Парк" казалась очевидной, но мало кто мог подумать, что в футболке "Эвертона" Руни внезапно раскроет в себе прежний бомбардирский талант, утраченный с годами игры в полузащите "Манчестер Юнайтед".



Уэйн, правда, и в составе "ирисок" действует не на острие атаки, но это не мешает ему быть лучшим голеадором команды. В среду экс-капитан сборной Англии забил победный мяч в непростой выездной игре с "Ньюкаслом", продлив беспроигрышную серию мерсисайдцев после появления в клубе Сэма Эллардайса. Именно на этом отрезке Руни и стал забивать регулярно: пять голов в последних четырех матчах увеличили общую цифру забитых мячей в Премьер-Лиге до девяти. Похоже на то, что в новой-старой команде Руни способен перебить свои лучшие показатели на позднем манчестерском этапе.



Смена тренера фантастически влияет на "Лестер"



Понятно, что у чемпионов Англии 2016 года достаточно причин считаться особенной командой в Премьер-Лиге. Тем не менее, "Лестер", где легендарный успех всегда делили между Клаудио Раньери и его предшественником Найджелом Пирсоном, особенный еще по одной причине. Он все больше напоминает команду, которой не столько важно имя тренера, сколько периодическая ротация на этой позиции. Как импульс к пробуждению.



Так было с Крейгом Шекспиром, сменившим Раньери, и мгновенно вернувшим "лисам" почти чемпионский футбол. Что-то близкое к этому показывает и Клод Пюэль, недавно принявший команду. Стартовал "Лестер" с французом не так мощно, но очень быстро набрал ход, одержав четыре подряд победы. И никто не назовет соперников "лис" на этом отрезке простыми — в том числе, и "Саутгемптон". На "Сент Мэри" "Лестер" выиграл со счетом 4:1, и футболисты называли это выступление лучшим в сезоне. Смена тренера вообще открывает в экс-чемпионах только лучшее, и самому Пюэлю было очень приятно вернуться в Саутгемптон за такой яркой победой над бывшей командой.



"Ливерпуль" и "Арсенал" разучились вскрывать обороны



Для двух конкурентов в борьбе за места в первой четверке два последних тура принесли идентичные результаты — и почти идентичные игры. В воскресенье "Арсенал" сыграл 1:1 с "Саутгемптон", а "Ливерпуль" получил тот же результат в матче с "Эвертоном". Соперники воспользовались шансами у чужих ворот и выстроили серьезную оборону у собственных, сократив шансы грандов.



Спустя три дня с "Ливерпулем" и "Арсеналом" произошло то же самое. "Красные" создали еще меньше в матче с "Вест Бромвичем", который увез из Мерсисайда нулевую ничью благодаря отличной игре в обороне. А "Арсенал" в это же время расписал нули на поле "Вест Хэма", где мог остаться и без этого, если бы удар Чичарито на последних минутах встречи пошел на пару сантиметров ниже.



Разочаровывающие несколько дней для "Арсенала" и "Ливерпуля", учитывая и то, что обе команды совсем недавно могли похвастаться победными сериями, по ходу которых они регулярно находили путь к голам в подобных ситуациях.



Лукаку воспринимает (как-то) критику



Последняя пара месяцев выдалась для лучшего бомбардира "Манчестер Юнайтед" не слишком удачной. Всего один гол в 10 матчах Премьер-Лиги, а вместе с тем — фатальный промах и ошибки в обороне в ключевой игре с "Манчестер Сити", стоившие "Юнайтед" результата. Лукаку стал одним из самых критикуемых футболистов чемпионата после своего очень мощного старта в новой команде.



Против "Борнмута" бельгиец дело сделал — его удар головой был единственным точным в матче и принес манкунианцам три очка. Удивительной была реакция Ромелу, который не стал праздновать взятие ворот, не имея никаких связей с "Борнмутом". Он не прерывал "засуху" — справедливости ради, Лукаку забивал пару недель назад в матче с "Ньюкаслом", а затем — в игре Лиги Чемпионов с ЦСКА. Но какая-то радость от Лукаку ожидалась, в то время как форвард, скорее всего, повел себя так, реагируя на многочисленную критику. Что именно хотел сказать бельгиец — неизвестно, равно как и сложно однозначно сказать, полезно ли форварду уделять претензиям так много внимания.



"Манчестер Сити" установил рекорд высшего дивизиона



"Челси" в прошлом сезоне подобрался довольно близко — команде Антонио Конте не хватило одного матча, чтобы сравняться с показателями "Арсенала" 2004 года. Тогда коллектив Арсена Венгера выиграл 14 подряд матчей в рамках одного чемпионата, а "Челси" остановился на отметке в тринадцать.



"Манчестер Сити" оказался решительнее, если рекорды — это вообще та вещь, которая всерьез мотивирует его футболистов. Свою 14-ю победу подопечные Пепа Гвардиолы одержали в дерби с "Юнайтед", а в среду взяли и 15-ю, поднявшую их на первое место в этой исторической статистике. "Суонси", к счастью, оказался уж очень простым оппонентом — даже по своим меркам, валлийцы отыграли довольно слабо, позволив лидерам чемпионата без особых проблем забить четыре безответных мяча.



Иван Громиков специально для FAPL.ru

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