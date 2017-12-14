FA потребовала от Моуриньо объяснить свои комментарии перед дерби Манчестера

FA потребовала от рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснить свои комментарии, сделанные перед дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.

В преддверии дерби Манчестера на "Олд Траффорд" Моуриньо предостерег рефери Майкла Оливера о том, что подопечные Хосепа Гвардиолы падают от "легкого ветра", а также злоупотребляют "тактическими фолами".



Подобного рода попытка оказать давление на рефери в преддверии матча не осталась без внимания со стороны Ассоциации. FA дала португальскому тренеру время до вечера 18 декабря, чтобы пояснить свои комментарии.



The Telegraph не ожидает, что в адрес Моуриньо будут выдвинуты какие-либо обвинения. Скорее всего, Ассоциация ограничится предупреждением и напомнит Жозе о своих обязанностях.



Добавим, что FA также продолжает расследование по поводу массовой драки между "Юнайтед" и "Сити" после матча, завершившегося победой "горожан" со счетом 1:2. Обоим клубам надлежит предоставить объяснения не позднее вечера пятницы.

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