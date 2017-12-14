Соланке признал, что сыграл рукой, когда забивал "Вест Бромвичу"

Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке признался, что действительно сыграл рукой в эпизоде с незасчитанным голом в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".

Накануне "дрозды" показали просто образцовую игру в обороне, позволив хозяевам "Энфилда" создать считанные количество моментов в матче, который завершился со счетом 0:0.



Один из редких шансов "Ливерпуля" вырвать победу случился на 82-й минуте, когда вышедший на замену Доминик Соланке все же смог поразить ворота, однако рефери Пол Тирни отменил гол из-за касания мячи руки Домиником.



Молодой англичанин склонен винить в незасчитанном голе невезение, хотя и признает, что бригада арбитров правильно зафиксировала игру рукой.



"Это был очередной момент, когда от нас отвернулась удача. Я попытался принять мяч грудью, и он коснулся моей руки. Рефери отменил гол, и в этом нам очень не повезло. Я думал, он засчитал гол. Я уже праздновал. Я не знаю, почему он поменял свое мнение, но он его поменял. Я думал, что мы вырвали победу. Не очень приятно, когда ты уже празднуешь, а гол отменяют", — цитирует Соланке The Guardian.

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