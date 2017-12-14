Уилшир еще не обсуждал новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что "канониры" до сих пор не предложили ему новый контракт и даже не назначили дату встречи.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер недавно заверил, что будущее 25-летнего Уилшира на "Эмирейтс" определится ближе к Новому году. Более того, француз даже намекнул, что хочет сохранить Джека, а накануне выпустил с первых минут в матче Премьер-Лиги с "Вест Хэмом".



Однако сам Уилшир до сих пор не получал предложений от клуба по новому контракту. Джек даже не знает, когда "Арсенал" собирается сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшее развитие событий.



"Никакой запланированной даты в дневнике нет, ничего не изменилось. Мы в таком же положении, в котором находились до этого. Я знаю только то, что говорит тренер в СМИ".



"Я сыграл первый матч в Премьер-Лиге в стартовом составе, поэтому сосредоточен только на том, чтобы сохранить место в основе. Когда придет время поговорить о контракте, я уверен, что тренер позвонит мне", - сообщил Уилшир The Telegraph.

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