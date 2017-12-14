Гвардиола назвал Сильву "зверем"
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что по самоотдаче капитан Давид Сильва напоминает ему "зверя".
Накануне вечером Сильва отметился дублем в гостевом матче с "Суонси", благодаря чему "Сити" одержал рекордную 15-ю победу в Премьер-Лиге. Гвардиола рад, что в его состав играет такой "зверь", как Давид.
"У него есть все необходимое, но больше всего мне нравится то, как он борется за победу. Все говорят о его мастерстве, но разглядеть это мог бы даже слепой. Вы не представляете, какой он боец! Он превращается в зверя, когда дело касается побед".
"Мы всегда говорили ему, что он может и должен чаще забивать. И последние матчи – с "Вест Хэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" – показали, что он способен на это, - цитирует Гвардиолу Four Four Two.
14.12.2017 18:00
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Последние комментарии:
Ах да, педики забыл про Роналду. А у вас жопа бабуина))) ахахаха
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Знаете чем МЮ отличается от Сити? Все просто. Юнайтед никогда не даст 7 номер такому ублюдку, как Стерлинг. Жопа бабуина, бегает как даун, руками машет как аутист. Бест, Кантона, Бэкхем. А у вас ублюдок с жопой бабуина. Вы можете взять 10 раз подряд АПЛ, но вы никогда не увидите у себя таких футболистов как Бест, Кантона, Бэкхем. Шах и мат!
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Мля, реально Сильва, как побрился... Рубится не подецки... Эреру, на коленях по полю гонял, еблан- Рохо, думал черепушку пробьет, так раскроил себе лобешник... Зверь, реально Сильва Леон!
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Сильва тот ещё топарь, странно что Барса и Реал не пытались его купить
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Тогда уж зверек
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