Гвардиола назвал Сильву "зверем"

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что по самоотдаче капитан Давид Сильва напоминает ему "зверя".

Накануне вечером Сильва отметился дублем в гостевом матче с "Суонси", благодаря чему "Сити" одержал рекордную 15-ю победу в Премьер-Лиге. Гвардиола рад, что в его состав играет такой "зверь", как Давид.



"У него есть все необходимое, но больше всего мне нравится то, как он борется за победу. Все говорят о его мастерстве, но разглядеть это мог бы даже слепой. Вы не представляете, какой он боец! Он превращается в зверя, когда дело касается побед".



"Мы всегда говорили ему, что он может и должен чаще забивать. И последние матчи – с "Вест Хэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" – показали, что он способен на это, - цитирует Гвардиолу Four Four Two.

