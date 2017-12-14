У Моуриньо "нет места" для Мхитаряна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что у него нет места в составе для плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Лидер сборной Армении отсутствовал в семи из последних восьми матчей "красных дьяволов", единственный раз за это время появившись на замену в поединке с "Брайтоном" 25 ноября.



По словам Моуриньо, у него банально нет места в заявке для Мхитаряна. Португалец считает, что сейчас Генрих не заслуживает попадания даже на скамейку запасных.



"У меня может быть только шесть полевых игроков на скамейке, и я стараюсь сбалансировать состав запасных. Как правило, я включаю двух защитников и Дейли Блинда, который может сыграть в центре защиты или на фланге. У меня всегда присутствует Эшли Янг, потому что он может сыграть крайнего защитника и крайнего полузащитника".



"Андер Эррера отвечает за центр поля, Златан Ибрагимович может выйти в нападение, а Маркус Рэшфорд сыграть в качестве второго форварда или вингера. Мики не входит в число запасных, потому что все остальные заслуживают попадания в заявку", - цитирует Моуриньо The Independent.

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