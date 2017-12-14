У Моуриньо "нет места" для Мхитаряна

Моуриньо и Мхитарян Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что у него нет места в составе для плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Лидер сборной Армении отсутствовал в семи из последних восьми матчей "красных дьяволов", единственный раз за это время появившись на замену в поединке с "Брайтоном" 25 ноября.

По словам Моуриньо, у него банально нет места в заявке для Мхитаряна. Португалец считает, что сейчас Генрих не заслуживает попадания даже на скамейку запасных.

"У меня может быть только шесть полевых игроков на скамейке, и я стараюсь сбалансировать состав запасных. Как правило, я включаю двух защитников и Дейли Блинда, который может сыграть в центре защиты или на фланге. У меня всегда присутствует Эшли Янг, потому что он может сыграть крайнего защитника и крайнего полузащитника".

"Андер Эррера отвечает за центр поля, Златан Ибрагимович может выйти в нападение, а Маркус Рэшфорд сыграть в качестве второго форварда или вингера. Мики не входит в число запасных, потому что все остальные заслуживают попадания в заявку", - цитирует Моуриньо The Independent.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 14.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 5504

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dulo 14.12.2017 20:46 # dulo
    важно зарплата на 1 число , другое для дураков...впрочем Райкин хорошо сказал --22дурака...

    (ответить)

  2. kukuruzzo 14.12.2017 20:21 # kukuruzzo
    шампур и так весь в углях

    (ответить)

  3. fc-zenit 14.12.2017 19:39 # fc-zenit
    Это правильно, ормяшек надо гнобить.

    (ответить)

  4. tra-hall 14.12.2017 19:20 # tra-hall
    В Италии попылит

    (ответить)

  5. chelsealondon 14.12.2017 18:45 # chelsealondon
    Но ведь раздавал голевые на право и на лево....

    (ответить)

  6. mcfc-fantactic 14.12.2017 18:21 # mcfc-fantactic
    Епать, теперь пол Армении будут куясосить чмоуринью. Вторая половина, начнёт куясосить когда оббосышь даст вью, что не расчитывает на дармиана...

    (ответить)

  7. zzspurs 14.12.2017 18:12 # zzspurs
    Пусть валит в свой арарапет...там уровень этому игрочишке. Тьфу... как мю мог пойти на поводу райолы и купить его

    (ответить)

  8. gerrard08 14.12.2017 18:02 # gerrard08
    Мхи убегай с этий помойки в нормальный не автобусный клуб.

    (ответить)

  9. gidro-met 14.12.2017 17:55 # gidro-met
    ущемляет права носатых хачей!

    ай-яй-яй..многие фапловчане ставят тебе -

    Маур

    (ответить)

  10. chelsea1983 14.12.2017 17:52 # chelsea1983
    Пиздец не было место для Салиха, Лукаку,дебрюне,роббена

    (ответить)

  11. chelseafanmd 14.12.2017 17:47 # chelseafanmd
    Обоссал всех манков ахахаа топяра бля))))))

    (ответить)

  12. hachidlo 14.12.2017 17:33 # hachidlo
    Переоценённый игрок, но у Юнайтед это хроническое (переоценённые игроки).

    (ответить)

  13. liverfun 14.12.2017 17:32 # liverfun
    а мог перейти в ливерпуль и выйти на новый уровень, а так уедет в италию и там будет месить грязь с пенсионерами и середняками

    (ответить)

  14. baxti 14.12.2017 17:32 # baxti
    Armiyan lox

    (ответить)

  15. mancunia-planet 14.12.2017 17:28 # mancunia-planet
    Маур тупой пенс, сам же купил. Когда ж он свалит из МЮ, и пусть назначат Анчелотти или вернут ЛВГ с извинениями, да хоть Слуцкого - мне похуй, лишь бы не гавнаринью.

    (ответить)

  16. louitex-krd 14.12.2017 17:19 # louitex-krd
    зато Мактоминай

    (ответить)

  17. sausage 14.12.2017 17:17 # sausage
    Здесь для слабых места нет

    (ответить)

  18. gumen 14.12.2017 17:15 # gumen
    или_неправильный_перевод,или_обоссаный_на_лавку_берет_одних_защитников_и_ибру

    (ответить)

  19. dimon70 14.12.2017 17:13 # dimon70
    пропал ара в автобусе,а ведь реально игрок с головой и ногами.еще раз вывод,что Маур гробовщик талантов

    (ответить)

  20. tratatata 14.12.2017 17:09 # tratatata
    Жду коммент от бомбящего тагаврота, если он жив

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: