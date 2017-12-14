У Моуриньо "нет места" для Мхитаряна
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что у него нет места в составе для плеймейкера Генриха Мхитаряна.
Лидер сборной Армении отсутствовал в семи из последних восьми матчей "красных дьяволов", единственный раз за это время появившись на замену в поединке с "Брайтоном" 25 ноября.
По словам Моуриньо, у него банально нет места в заявке для Мхитаряна. Португалец считает, что сейчас Генрих не заслуживает попадания даже на скамейку запасных.
"У меня может быть только шесть полевых игроков на скамейке, и я стараюсь сбалансировать состав запасных. Как правило, я включаю двух защитников и Дейли Блинда, который может сыграть в центре защиты или на фланге. У меня всегда присутствует Эшли Янг, потому что он может сыграть крайнего защитника и крайнего полузащитника".
"Андер Эррера отвечает за центр поля, Златан Ибрагимович может выйти в нападение, а Маркус Рэшфорд сыграть в качестве второго форварда или вингера. Мики не входит в число запасных, потому что все остальные заслуживают попадания в заявку", - цитирует Моуриньо The Independent.
14.12.2017 17:00
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Последние комментарии:
важно зарплата на 1 число , другое для дураков...впрочем Райкин хорошо сказал --22дурака...
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шампур и так весь в углях
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Это правильно, ормяшек надо гнобить.
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В Италии попылит
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Но ведь раздавал голевые на право и на лево....
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Епать, теперь пол Армении будут куясосить чмоуринью. Вторая половина, начнёт куясосить когда оббосышь даст вью, что не расчитывает на дармиана...
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Пусть валит в свой арарапет...там уровень этому игрочишке. Тьфу... как мю мог пойти на поводу райолы и купить его
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Мхи убегай с этий помойки в нормальный не автобусный клуб.
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ущемляет права носатых хачей!
ай-яй-яй..многие фапловчане ставят тебе -
Маур
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Пиздец не было место для Салиха, Лукаку,дебрюне,роббена
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Обоссал всех манков ахахаа топяра бля))))))
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Переоценённый игрок, но у Юнайтед это хроническое (переоценённые игроки).
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а мог перейти в ливерпуль и выйти на новый уровень, а так уедет в италию и там будет месить грязь с пенсионерами и середняками
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Armiyan lox
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Маур тупой пенс, сам же купил. Когда ж он свалит из МЮ, и пусть назначат Анчелотти или вернут ЛВГ с извинениями, да хоть Слуцкого - мне похуй, лишь бы не гавнаринью.
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зато Мактоминай
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Здесь для слабых места нет
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или_неправильный_перевод,или_обоссаный_на_лавку_берет_одних_защитников_и_ибру
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пропал ара в автобусе,а ведь реально игрок с головой и ногами.еще раз вывод,что Маур гробовщик талантов
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Жду коммент от бомбящего тагаврота, если он жив
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