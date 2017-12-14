Ван Дейк стал приоритетной целью "Сити" на январь

"Манчестер Сити" возобновил интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку, сделав голландца своей приоритетной целью на январь.

На этой неделе главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что его клуб задумался о покупке нового центрального защитника. Испанец уверен: если "Сити" не сделает приобретение, команда может оказаться "в беде" во второй половине сезона.



Боссы клуба уже отреагировали на просьбу Гвардиолы, возобновив интерес к 26-летнему Ван Дейку. Несмотря на то, что на игрока по-прежнему претендует "Ливерпуль", "горожане" сделали Виргила своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.



Как сообщает Goal, если "Саутгемптон" откажется от продажи своего лидера, "Сити" переключит свое внимание на Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедада". Гвардиола больше не может положить на капитана Венсана Компани, поэтому требует игрока на его замену.

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