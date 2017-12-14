Ван Дейк стал приоритетной целью "Сити" на январь

Виргил Ван Дейк "Манчестер Сити" возобновил интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку, сделав голландца своей приоритетной целью на январь.

На этой неделе главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что его клуб задумался о покупке нового центрального защитника. Испанец уверен: если "Сити" не сделает приобретение, команда может оказаться "в беде" во второй половине сезона.

Боссы клуба уже отреагировали на просьбу Гвардиолы, возобновив интерес к 26-летнему Ван Дейку. Несмотря на то, что на игрока по-прежнему претендует "Ливерпуль", "горожане" сделали Виргила своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, если "Саутгемптон" откажется от продажи своего лидера, "Сити" переключит свое внимание на Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедада". Гвардиола больше не может положить на капитана Венсана Компани, поэтому требует игрока на его замену.

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Метки Ван Дейк, Манчестер Сити, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 14.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1612

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Последние комментарии:




  1. isa1873387 14.12.2017 19:06 # isa1873387
    Ага блин "Гвардиола больше не может положить на Компани" ! Как будто на него кто то ложил!

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  2. dimon70 14.12.2017 17:16 # dimon70
    если наши упустят ВВД,то этот косяк долго не забудут Юргену

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  3. sausage 14.12.2017 17:15 # sausage
    Норм летом отнесло от этого трансфера.

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  4. pautinho 14.12.2017 16:58 # pautinho
    Уууу суки

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  5. mancityman 14.12.2017 16:48 # mancityman
    Ну можно взять только ради того чтоб посадить на его на банку и обосрать лузерпооль

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  6. bes-ter 14.12.2017 16:43 # bes-ter
    По сложившейся ситуации 70% на то что любой из пришедших в январе получит медальку... трудно устоять

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  7. lahmatyj 14.12.2017 16:40 # lahmatyj
    Где-то плачут колбасы.

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  8. chr1s8rown 14.12.2017 16:26 # chr1s8rown
    60 + ловрен

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  9. charlton 14.12.2017 16:07 # charlton
    Лучше Мартинеса, а то этот нигер не внушает доверия

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  10. stretfordend 14.12.2017 16:04 # stretfordend
    Смоллинга+доплата за него бы

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