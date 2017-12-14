Ван Дейк стал приоритетной целью "Сити" на январь
"Манчестер Сити" возобновил интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку, сделав голландца своей приоритетной целью на январь.
На этой неделе главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что его клуб задумался о покупке нового центрального защитника. Испанец уверен: если "Сити" не сделает приобретение, команда может оказаться "в беде" во второй половине сезона.
Боссы клуба уже отреагировали на просьбу Гвардиолы, возобновив интерес к 26-летнему Ван Дейку. Несмотря на то, что на игрока по-прежнему претендует "Ливерпуль", "горожане" сделали Виргила своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.
Как сообщает Goal, если "Саутгемптон" откажется от продажи своего лидера, "Сити" переключит свое внимание на Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедада". Гвардиола больше не может положить на капитана Венсана Компани, поэтому требует игрока на его замену.
14.12.2017 16:00
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Последние комментарии:
Ага блин "Гвардиола больше не может положить на Компани" ! Как будто на него кто то ложил!
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если наши упустят ВВД,то этот косяк долго не забудут Юргену
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Норм летом отнесло от этого трансфера.
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Уууу суки
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Ну можно взять только ради того чтоб посадить на его на банку и обосрать лузерпооль
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По сложившейся ситуации 70% на то что любой из пришедших в январе получит медальку... трудно устоять
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Где-то плачут колбасы.
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60 + ловрен
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Лучше Мартинеса, а то этот нигер не внушает доверия
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Смоллинга+доплата за него бы
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