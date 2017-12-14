Клемент: "Сити" – одна из лучших команд на моей памяти"

После сокрушительного поражения от "Манчестер Сити" рулевой "Суонси" Пол Клемент назвал "горожан" одной из лучших команд на своей памяти.

Накануне вечером "лебеди" были биты лидерами Премьер-Лиги, пропустив в свои ворота четырех безответных мяча. По словам Клемента, ему было тяжело наблюдать за тем, как его команду деклассирует мощный соперник.



"Временами было тяжело наблюдать за тем, как соперник доминирует над моей командой. Мы страдали на протяжении большей части игры".



"Да, этот матч не определит наш сезон, но иногда было тяжело смотреть за происходящим: "Сити" настолько доминировал в игре. Это одна из лучших команд, с которой я когда-либо сталкивался".



"У них много классных и умных игроков, поэтому навязать им свою волю очень нелегко. Они были гораздо лучше нас, хотя мне жаль, что мы не забили", - цитирует Клемента официальный сайт клуба.

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