Венгер вновь пожаловался на календарь "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер вновь выразил недовольство тем, что его команда получает меньше времени на отдых, чем соперники.
Накануне вечером "канониры" не смогли пробить аутсайдеров из "Вест Хэма", сыграв в лондонском дерби вничью 0:0. По мнению Венгера, "Арсенал" показал невыразительную игру, поскольку соперник имел лишний один день отдыха.
"Это одна из причин, да. Они хорошо защищались, а мы не могли сделать точный последний пас. Они так же действовали против "Сити", "Челси" и сейчас против нас. Нам не хватало резкости, когда мы приближались к чужим воротам".
"Если бы они сыграли свой матч в воскресенье, а мы — за день до этого, то расклад был бы иным. Они сэкономили силы для того, чтобы защищаться у своих ворот. Что касается нас, то последние результаты не отражают качество игры".
"Мы позволили "Юнайтед" нанести три удара по нашим воротам, но не сумели одержать победу. Матч с "Саутгемптоном" в свою очередь был очень похож на сегодняшний. Нам нужно сохранять терпение, и удача обязательно вернется на нашу сторону".
"Я думаю, что встреча с "Юнайтед", где мы нанесли 33 удара и упустили множество моментов, не отразилась на настроении игроков. Мы должны сконцентрироваться на качестве своей игры, а не на том, что упускаем моменты", - цитирует Венгера The Independent.
14.12.2017 14:00
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Моейс просто по старой памяти обсикал старчеллу(=
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Ну епт, как по шаблону вьюхи, что-нибудь интересное можно придумать уже
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Ну невозможно всем играть в одно время, как они это не поймут
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одни нытики в апл
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