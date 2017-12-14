"Реал" переключился с Де Хеа на Куртуа

Де Хеа и Куртуа "Реал" поменял приоритет в покупке нового вратаря, переключив внимание с Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" на Тибо Куртуа из "Челси" .

Как известно, "сливочные" охотились за Де Хеа на протяжении трех последних лет, а летом 2015 года даже были близки к покупке Давида, но не успели провернуть сделку до закрытия трансферного окна.

Прежде ожидалось, что в конце сезона "Реал" возобновит интерес к Давиду, однако теперь планы Королевского клуба поменялись. Зимой победители Лиги Чемпионов попытаются приобрести Кепу Аррисабалагу из "Атлетика", а уже летом — 24-летнего Куртуа.

Как сообщает The Independent, в мадридском клубе решили, что заполучить Тибо будет гораздо проще, нежели Де Хеа. Бельгиец не скрывает, что может покинуть "Челси", особенно если "синие" не предложат ему внушительный контракт.

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Метки Де Хеа, Куртуа, Манчестер Юнайтед, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1402

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 14.12.2017 15:26 # stamford-bridge
    ну и збс, его даунское лицо уже глаза мозолит

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  2. cezar 14.12.2017 15:20 # cezar
    Емае да заберите Курносого...

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  3. nehta 14.12.2017 14:52 # nehta
    Главное Давидушка остается:)

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  4. funkyfresh 14.12.2017 14:44 # funkyfresh
    забирайте с подарочной ленточкой за 70-80 лямов

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  5. j-silver 14.12.2017 14:44 # j-silver
    продаем носатого за сотку, берем облака, лемара, сандро, обамуянга и можем даже не начинать

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  6. mu-fc 14.12.2017 14:00 # mu-fc
    Навас побаще будет чем носатая палка

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  7. fanat-united 14.12.2017 13:55 # fanat-united
    Вот и заебись

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  8. mancunia-planet 14.12.2017 13:31 # mancunia-planet
    Реальчик уже не как раньше - кого захотел, сразу же забрал. Прошли те времена.

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  9. wearechelsea 14.12.2017 13:22 # wearechelsea
    За 80 млн фунтов сбагрим нытика в сРеал. Подпишем Лемара, Сандро и выепим портовых шлюх с голубыми волосами из Манчестера. Какие же Мы - топари!

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  10. reservoir-dog 14.12.2017 13:06 # reservoir-dog
    Это как с Меган Фокс переключиться на Аллу Пугачеву

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