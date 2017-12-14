"Реал" переключился с Де Хеа на Куртуа

"Реал" поменял приоритет в покупке нового вратаря, переключив внимание с Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" на Тибо Куртуа из "Челси" .

Как известно, "сливочные" охотились за Де Хеа на протяжении трех последних лет, а летом 2015 года даже были близки к покупке Давида, но не успели провернуть сделку до закрытия трансферного окна.



Прежде ожидалось, что в конце сезона "Реал" возобновит интерес к Давиду, однако теперь планы Королевского клуба поменялись. Зимой победители Лиги Чемпионов попытаются приобрести Кепу Аррисабалагу из "Атлетика", а уже летом — 24-летнего Куртуа.



Как сообщает The Independent, в мадридском клубе решили, что заполучить Тибо будет гораздо проще, нежели Де Хеа. Бельгиец не скрывает, что может покинуть "Челси", особенно если "синие" не предложат ему внушительный контракт.

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