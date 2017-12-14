"Реал" переключился с Де Хеа на Куртуа
"Реал" поменял приоритет в покупке нового вратаря, переключив внимание с Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" на Тибо Куртуа из "Челси" .
Как известно, "сливочные" охотились за Де Хеа на протяжении трех последних лет, а летом 2015 года даже были близки к покупке Давида, но не успели провернуть сделку до закрытия трансферного окна.
Прежде ожидалось, что в конце сезона "Реал" возобновит интерес к Давиду, однако теперь планы Королевского клуба поменялись. Зимой победители Лиги Чемпионов попытаются приобрести Кепу Аррисабалагу из "Атлетика", а уже летом — 24-летнего Куртуа.
Как сообщает The Independent, в мадридском клубе решили, что заполучить Тибо будет гораздо проще, нежели Де Хеа. Бельгиец не скрывает, что может покинуть "Челси", особенно если "синие" не предложат ему внушительный контракт.
14.12.2017 13:00
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ну и збс, его даунское лицо уже глаза мозолит
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Емае да заберите Курносого...
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Главное Давидушка остается:)
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забирайте с подарочной ленточкой за 70-80 лямов
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продаем носатого за сотку, берем облака, лемара, сандро, обамуянга и можем даже не начинать
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Навас побаще будет чем носатая палка
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Вот и заебись
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Реальчик уже не как раньше - кого захотел, сразу же забрал. Прошли те времена.
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За 80 млн фунтов сбагрим нытика в сРеал. Подпишем Лемара, Сандро и выепим портовых шлюх с голубыми волосами из Манчестера. Какие же Мы - топари!
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Это как с Меган Фокс переключиться на Аллу Пугачеву
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