Светская хроника за четверг

"Челси" надеется, что "Торино" понизит цену за Андреа Белотти. "Ливерпуль" обратился насчет Шиме Врсалько. Месут Озил предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" может купить нападающего Андреа Белотти в следующем месяце, если "Торино" понизит установленную за игрока цену в 100 миллионов фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Эден Азар возглавляет список трансферных целей главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" обратился насчет защитника "Атлетико" Шиме Врсалько, который может быть доступен в январе за 22 млн. фунтов. Конкуренцию "красным" в борьбе за игрока может составить "Наполи". (Corrierre dello Sport)



"Арсенал" рассматривает защитника "Удинезе" Сильвана Видмера в качестве потенциальной замены для Эктора Беллерина. (Tuttomercatoweb)



Если полузащитник Месут Озил решит покинуть "Арсенал", то предпочтет отправиться в "Манчестер Юнайтед", а не "Барселону". (Daily Mail)



Агент Озила потребовал от "Барселоны" в течение двух ближайших недель решить, будет ли каталонский клуб покупать его клиента в январе. (Mundo Deportivo)



Агент Жорже Мендеш отложил переговоры о переходе голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа в "Реал", поскольку другой его клиент, Криштиану Роналду, не чувствует себя счастливым в Мадриде. (Diario Gol)



В следующем месяце "Ньюкасл" надеется подписать защитника "Юнайтед" Люка Шоу и нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса. (Daily Star)



"Спортинг" хочет вернуть нападающего "Лестера" Ислама Слимани, который был продан "лисам" в прошлом году за 29 млн. фунтов. (A Bola)



"Борнмут" оценил в 15 млн. фунтов нападающего Беника Афобе, заполучить которого хотят "Вест Бромвич" и "Вулверхэмптон". (The Sun)



"Саутгемптон" лидирует в борьбе за нападающего "Эйбара" Дани Гарсию. (Daily Mirror)



Другое



Тренер "Стоука" Марк Хьюз отверг возможность уйти в "Кристал Пэлас" прошлым летом. (The Sentinel)



"Уимблдон" получил разрешение на строительство нового 11-тысячного стадиона стоимостью 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Вест Хэм" судится с компанией, владеющей Олимпийским стадионом, за право добавить дополнительные места на трибуны. (The Telegraph)



Полиция Манчестера расследует инцидент с дымовой шашкой, что была брошена на поле "Олд Траффорд" во время дерби "Юнайтед" и "Сити". (Manchester Evening News)



FA дала клубам из Манчестера дополнительное время, чтобы предоставить объяснения по поводу массовой драки после дерби. (Sky Sports)



Наставник "Челси" Антонио Конте назвал победу 1:3 над "Хаддерсфилдом" лучшим матчем полузащитника Тьемуэ Бакайоко за клуб. (ESPN)



После упущенной победы в мерсисайдском дерби полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо со злости пнул дверь в раздевалку, а Джеймс Милнер спросил четвертого арбитра Мартина Аткинсона: "Насколько приятно вам было решить судьбу матча?" (Liverpool Echo)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата остался потрясен чересчур низким местом Давида Де Хеа в голосовании на "Золотой мяч", назвав своего одноклубника лучшим голкипером в мире. (Daily Mirror)



Экс-тренер "Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что в период своей работы на "Олд Траффорд" больше всего конфликтовал с исполнительным директором Эдом Вудвордом. (Daily Mirror)

