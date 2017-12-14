FA будет сложно наказать "Юнайтед" и "Сити" за драку
FA будет сложно наказать "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за драку после воскресного матча Премьер-Лиги из-за отсутствия камер наблюдения близ места происшествия.
Напомним, после матча на "Олд Траффорд", завершившегося победой "горожан" со счетом 1:2, в прессе появилась информация, что около гостевой раздевалки произошла массовая драка с участием около 20 футболистов и членов тренерских штабов.
Предположительно, Микель Артета, ассистент главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, получил рассечение около глаза, а наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо облили водой и молоком. Разнимать конфликт пришлось стюардам и полиции.
После этого инцидента FA потребовала от обоих клубов предоставить объяснения к среде. Однако накануне Ассоциация отодвинула дедлайн до вечера пятницы, и тому есть веская причина, сообщает The Guardilan.
Дело в том, что в подтрибунном помещении, где случилась драка, отсутствуют камеры наблюдения, а это означает, что FA придется принимать решение, основываясь лишь на субъективных показания свидетелей.
Учитывая тот факт, что оба клуба пытаются всячески замять инцидент, а Артета появляется на публике исключительно в головном уборе, Ассоциации придется найти веские причины, чтобы применить какие-либо санкции.
14.12.2017 11:00
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Теперь хрен кто посмеет пасть открыть в подтрибунке в сторону хозяев Олд Траффорда, иначе можно отхватить люлей)) а от Лукаки прилетит так что мало не покажется, по еблищу он бьет точно, Едерсон не даст соврать))
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Сняли камеры, как наши местные депутаты после аварии.
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снять с каждой по 6 очков
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на крысятнике даже камер в подтрибунке нету,пздц помойка
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норм скюмов разъебали при их толпе
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теперь все будут пи3дить манков в их подтрибунном помещении.
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...после веских аргументов афа
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Красавцы! Нечего вмешиваться чиновникам в местные разборки :)
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