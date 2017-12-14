FA будет сложно наказать "Юнайтед" и "Сити" за драку

Жозе Моуриньо и тренерский штаб Сити FA будет сложно наказать "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за драку после воскресного матча Премьер-Лиги из-за отсутствия камер наблюдения близ места происшествия.

Напомним, после матча на "Олд Траффорд", завершившегося победой "горожан" со счетом 1:2, в прессе появилась информация, что около гостевой раздевалки произошла массовая драка с участием около 20 футболистов и членов тренерских штабов.

Предположительно, Микель Артета, ассистент главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, получил рассечение около глаза, а наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо облили водой и молоком. Разнимать конфликт пришлось стюардам и полиции.

После этого инцидента FA потребовала от обоих клубов предоставить объяснения к среде. Однако накануне Ассоциация отодвинула дедлайн до вечера пятницы, и тому есть веская причина, сообщает The Guardilan.

Дело в том, что в подтрибунном помещении, где случилась драка, отсутствуют камеры наблюдения, а это означает, что FA придется принимать решение, основываясь лишь на субъективных показания свидетелей.

Учитывая тот факт, что оба клуба пытаются всячески замять инцидент, а Артета появляется на публике исключительно в головном уборе, Ассоциации придется найти веские причины, чтобы применить какие-либо санкции.

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Метки FA, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 11:00

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  1. carrick-16 14.12.2017 15:25 # carrick-16
    Теперь хрен кто посмеет пасть открыть в подтрибунке в сторону хозяев Олд Траффорда, иначе можно отхватить люлей)) а от Лукаки прилетит так что мало не покажется, по еблищу он бьет точно, Едерсон не даст соврать))

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  2. fc-oil 14.12.2017 14:58 # fc-oil
    Сняли камеры, как наши местные депутаты после аварии.

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  3. vals1702 14.12.2017 13:55 # vals1702
    снять с каждой по 6 очков

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  4. qess 14.12.2017 13:05 # qess
    на крысятнике даже камер в подтрибунке нету,пздц помойка

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  5. meshuggah 14.12.2017 12:00 # meshuggah
    норм скюмов разъебали при их толпе

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  6. recyjoed 14.12.2017 11:21 # recyjoed
    теперь все будут пи3дить манков в их подтрибунном помещении.

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  7. gerrard08 14.12.2017 11:11 # gerrard08
    ...после веских аргументов афа

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  8. armenicus 14.12.2017 11:01 # armenicus
    Красавцы! Нечего вмешиваться чиновникам в местные разборки :)

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