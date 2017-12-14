Почеттино: "Отправимся к "Сити" за победой"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что в субботу его команда отправится в гости к "Манчестер Сити" с намерением добыть победу.

Победа 2:0 над "Брайтоном" накануне вечером стала третьей кряду для "шпор" с учетом всех соревнований. Подопечные Почеттино подтвердили, что недавний кризис успешно преодолен.

Это случилось очень вовремя, потому что в субботу "Тоттенхэм" ожидает выезд на "Этихад" к лидеру Премьер-Лиги. Маурисио настроен сделать все возможное, чтобы прервать рекордную победную серию "горожан", которые имеют 18 очков преимущество над его командой.

"Я настроен позитивно. Я позитивный человек. Я так рад этим трем очкам, и кто знает, что теперь произойдет в субботу? Мы отправимся в Манчестер за победой. Футбол есть футбол. За последнюю неделю мы одержали три победы, и это так важно для нас. Теперь мы чувствуем, что можем подняться выше в таблице. Сезон продлится еще долго, и случиться может всякое".

"Мы постараемся сыграть в свое удовольствие, а противостоять "Манчестер Сити" — это великолепное испытание. У них лучшая команда в Англии и одна из лучших команд в Европе. Я в восторге от такого рода матчей. Мне нравится играть против подобных команд, против тренеров вроде Гвардиолы", — цитирует Почеттино Sky Sports.

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Метки Манчестер Сити, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1701

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 14.12.2017 15:05 # mcfc-fantactic
    Почему все кукарекают на великий МС? Не иначе, эти жертвы аборта, которым мы подрываем пуканы, просто лошки ипаные... Которые на фапли, появляются чтоб быть унижены, как и их недоклубы?... В чем фишка? Хуяйсоски?!

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  2. nehta 14.12.2017 14:53 # nehta
    П..деть - не мешки ворочать:)

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  3. mu19782011 14.12.2017 14:15 # mu19782011
    Давай давай Почетино, ждем только победу. МЮ ЧЕМПИОН!!!

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  4. mancityman 14.12.2017 14:02 # mancityman
    Отправятся в Манчестер что бы получить за щеку .

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  5. rollik707 14.12.2017 13:38 # rollik707
    Вериться с трудом. Но посмотрим.

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  6. wearechelsea 14.12.2017 13:35 # wearechelsea
    1:1. Бесплатный прогноз. Куесосы вроде Jesus33 могут хотя бы бабки заработать, Кейн и Ко раком поставит портовых шлюх из Манчестера

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  7. mickey 14.12.2017 11:43 # mickey
    Первое поражение Сити, скриньте. Почеттино не слабей как тренер Пепа, и терять им нечего, верю в этого села!

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  8. h3y 14.12.2017 11:40 # h3y
    изи вынос мешков

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  9. akado 14.12.2017 11:22 # akado
    Да им нечего терять, и Поч не такой слабак, как автобус, который за каждое очко ссытся. Уверен, будут играть на победу, возможн крупно проиграют, хотя кто знает.

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  10. charlton 14.12.2017 11:15 # charlton
    4:2, дубль Кейна подсластит горечь поражения Спурс

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  11. toha-bludsikir 14.12.2017 11:06 # toha-bludsikir
    18 очков разницы але. Тебе бы за ничейку зацепиться

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  12. manutd-20champ 14.12.2017 10:31 # manutd-20champ
    похоже на правду

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  13. leon-britton 14.12.2017 10:02 # leon-britton
    Сити поводит шершавым мухомором по губам ему и его убогому курятнику, скриньте.

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