Почеттино: "Отправимся к "Сити" за победой"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что в субботу его команда отправится в гости к "Манчестер Сити" с намерением добыть победу.

Победа 2:0 над "Брайтоном" накануне вечером стала третьей кряду для "шпор" с учетом всех соревнований. Подопечные Почеттино подтвердили, что недавний кризис успешно преодолен.



Это случилось очень вовремя, потому что в субботу "Тоттенхэм" ожидает выезд на "Этихад" к лидеру Премьер-Лиги. Маурисио настроен сделать все возможное, чтобы прервать рекордную победную серию "горожан", которые имеют 18 очков преимущество над его командой.



"Я настроен позитивно. Я позитивный человек. Я так рад этим трем очкам, и кто знает, что теперь произойдет в субботу? Мы отправимся в Манчестер за победой. Футбол есть футбол. За последнюю неделю мы одержали три победы, и это так важно для нас. Теперь мы чувствуем, что можем подняться выше в таблице. Сезон продлится еще долго, и случиться может всякое".



"Мы постараемся сыграть в свое удовольствие, а противостоять "Манчестер Сити" — это великолепное испытание. У них лучшая команда в Англии и одна из лучших команд в Европе. Я в восторге от такого рода матчей. Мне нравится играть против подобных команд, против тренеров вроде Гвардиолы", — цитирует Почеттино Sky Sports.

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