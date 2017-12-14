Почеттино: "Отправимся к "Сити" за победой"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что в субботу его команда отправится в гости к "Манчестер Сити" с намерением добыть победу.
Победа 2:0 над "Брайтоном" накануне вечером стала третьей кряду для "шпор" с учетом всех соревнований. Подопечные Почеттино подтвердили, что недавний кризис успешно преодолен.
Это случилось очень вовремя, потому что в субботу "Тоттенхэм" ожидает выезд на "Этихад" к лидеру Премьер-Лиги. Маурисио настроен сделать все возможное, чтобы прервать рекордную победную серию "горожан", которые имеют 18 очков преимущество над его командой.
"Я настроен позитивно. Я позитивный человек. Я так рад этим трем очкам, и кто знает, что теперь произойдет в субботу? Мы отправимся в Манчестер за победой. Футбол есть футбол. За последнюю неделю мы одержали три победы, и это так важно для нас. Теперь мы чувствуем, что можем подняться выше в таблице. Сезон продлится еще долго, и случиться может всякое".
"Мы постараемся сыграть в свое удовольствие, а противостоять "Манчестер Сити" — это великолепное испытание. У них лучшая команда в Англии и одна из лучших команд в Европе. Я в восторге от такого рода матчей. Мне нравится играть против подобных команд, против тренеров вроде Гвардиолы", — цитирует Почеттино Sky Sports.
14.12.2017 10:00
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Последние комментарии:
Почему все кукарекают на великий МС? Не иначе, эти жертвы аборта, которым мы подрываем пуканы, просто лошки ипаные... Которые на фапли, появляются чтоб быть унижены, как и их недоклубы?... В чем фишка? Хуяйсоски?!
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П..деть - не мешки ворочать:)
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Давай давай Почетино, ждем только победу. МЮ ЧЕМПИОН!!!
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Отправятся в Манчестер что бы получить за щеку .
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Вериться с трудом. Но посмотрим.
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1:1. Бесплатный прогноз. Куесосы вроде Jesus33 могут хотя бы бабки заработать, Кейн и Ко раком поставит портовых шлюх из Манчестера
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Первое поражение Сити, скриньте. Почеттино не слабей как тренер Пепа, и терять им нечего, верю в этого села!
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изи вынос мешков
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Да им нечего терять, и Поч не такой слабак, как автобус, который за каждое очко ссытся. Уверен, будут играть на победу, возможн крупно проиграют, хотя кто знает.
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4:2, дубль Кейна подсластит горечь поражения Спурс
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18 очков разницы але. Тебе бы за ничейку зацепиться
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похоже на правду
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Сити поводит шершавым мухомором по губам ему и его убогому курятнику, скриньте.
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