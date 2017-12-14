Киоун уверен, что дни Венгера в "Арсенале" сочтены

Арсен Венгер Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что не видит будущего у клуба при Арсене Венгере и ожидает ухода французского тренера по окончании этого сезона.

Отбросив сомнения относительно своего будущего, в мае Венгер заключил новый двухлетний контракт с твердым намерением напоследок выиграть Премьер-Лигу.

Однако эта кампания складывается совсем не так, как хотелось бы Венгеру. Сыграв вничью с "Вест Хэмом" в среду вечером (0:0), "канониры" откатились уже на седьмое место и уступают лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" 19 очков.

Киоун считает, что с такой игрой "Арсенал" даже не сможет вернуться в Лигу Чемпионов, не говоря уже о титуле. Мартину кажется, что эра Венгер подходит к своему закату.

"Они играли недостаточно быстро, им нужно быстрее перемещать мяч. Спустя 10 минут после начала второго тайма стало немного лучше, но к тому моменту им уже следовало решить судьбу матча".

"Арсенал" просто не хватает остроты у чужих ворот, а на чужих стадионах они теряют контроль над территорией и опускаются все глубже и глубже".

"Складывается впечатление, что Арсену Венгеру уже не видать Лиги Чемпионов. И вновь возникает вопрос к тренеру: будет он здесь в следующем сезоне или нет?"

"Кажется, что это конец для него. Мы можем сколько угодно рассуждать, конец ли это эры Арсена Венгера, но Озил и Санчес просто недостаточно старались сегодня вечером".

"Если сильно лучше для него уже не станет, в конце сезона он должен поднять руки и сказать: "Возможно, я не тот человек, который поведет этот клуб вперед", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.

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Метки Арсенал, Венгер, Киоун

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 14.12.2017 13:23 # rollik707
    Куй там чё! Арсен остался даже после вылета из зоны ЛЧ. Его даже контрактом наградили если не ошибаюсь.

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  2. osivori 14.12.2017 11:42 # osivori
    надо пучеглазика убрать вместе с лексеем, вот и игра пойдет, а то уже осто.....ло, мы уйдем, нам не нравиться, ну и пусть уходят

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  3. leon-britton 14.12.2017 10:04 # leon-britton
    Киоун уверен, что до тех пор, пока Веня будет у руля команды, гейгуннерам будут водить шершавым мухомором по губам. Скриньте.

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  4. wengerrrro 14.12.2017 09:57 # wengerrrro
    а че толку, до сих пор не нашлось человека, который подарит этой псине смерть

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  5. dragonishka 14.12.2017 09:11 # dragonishka
    Уже 5 лет как сочтены

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  6. van-der-slav 14.12.2017 09:04 # van-der-slav
    Ну зачем он сказал это. Теперь Венгер еще года на два останется минимум

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