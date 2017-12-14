Киоун уверен, что дни Венгера в "Арсенале" сочтены
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что не видит будущего у клуба при Арсене Венгере и ожидает ухода французского тренера по окончании этого сезона.
Отбросив сомнения относительно своего будущего, в мае Венгер заключил новый двухлетний контракт с твердым намерением напоследок выиграть Премьер-Лигу.
Однако эта кампания складывается совсем не так, как хотелось бы Венгеру. Сыграв вничью с "Вест Хэмом" в среду вечером (0:0), "канониры" откатились уже на седьмое место и уступают лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" 19 очков.
Киоун считает, что с такой игрой "Арсенал" даже не сможет вернуться в Лигу Чемпионов, не говоря уже о титуле. Мартину кажется, что эра Венгер подходит к своему закату.
"Они играли недостаточно быстро, им нужно быстрее перемещать мяч. Спустя 10 минут после начала второго тайма стало немного лучше, но к тому моменту им уже следовало решить судьбу матча".
"Арсенал" просто не хватает остроты у чужих ворот, а на чужих стадионах они теряют контроль над территорией и опускаются все глубже и глубже".
"Складывается впечатление, что Арсену Венгеру уже не видать Лиги Чемпионов. И вновь возникает вопрос к тренеру: будет он здесь в следующем сезоне или нет?"
"Кажется, что это конец для него. Мы можем сколько угодно рассуждать, конец ли это эры Арсена Венгера, но Озил и Санчес просто недостаточно старались сегодня вечером".
"Если сильно лучше для него уже не станет, в конце сезона он должен поднять руки и сказать: "Возможно, я не тот человек, который поведет этот клуб вперед", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.
14.12.2017 09:00
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Куй там чё! Арсен остался даже после вылета из зоны ЛЧ. Его даже контрактом наградили если не ошибаюсь.
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надо пучеглазика убрать вместе с лексеем, вот и игра пойдет, а то уже осто.....ло, мы уйдем, нам не нравиться, ну и пусть уходят
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Киоун уверен, что до тех пор, пока Веня будет у руля команды, гейгуннерам будут водить шершавым мухомором по губам. Скриньте.
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а че толку, до сих пор не нашлось человека, который подарит этой псине смерть
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Уже 5 лет как сочтены
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Ну зачем он сказал это. Теперь Венгер еще года на два останется минимум
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