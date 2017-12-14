Ришарлисон. Бразильский Форрест Гамп

О летнем новичке "Уотфорда" Ришарлисоне можно сказать одно: он был рожден, чтобы бежать. Для начала — из грузовика, который увозил его от отца-футболиста, затем — от пистолета вооруженного гангстера, а сейчас — от соперников по Премьер-Лиге. О том, как не игравший на профессиональном уровне до 17 лет бразилец стал восходящей звездой в Англии, в материале о Ришарлисоне.

Ришарлисон не боится ничего, когда у него в ногах мяч. "Я помню, когда я рос в Бразилии, однажды какой-то парень навел на меня пистолет, потому что подумал, что я торговец наркотиками, пытающийся украсть его закладку", — говорит он. "А я всего лишь продавал мороженое. Это была моя жизнь. После такого играть против "Челси" — не так уж и страшно".



Тогда Ришарлисон убежал и больше не появлялся в том районе, но в детстве подобные вещи окружали его везде. К примеру, множество его друзей были торговцами наркотиками и некоторые из них сейчас находятся в тюрьме, тогда как Ришарлисон присоединился к "Уотфорду", став вторым после Габриэля Жезуса бразильцем, который решился перейти в Премьер-Лигу сразу же из чемпионата Бразилии. Сейчас покупка Ришарлисона "Уотфордом" за 11 миллионов фунтов в "Флуминенсе" воспринимается как один из самых удачных трансферов лета, но на самом деле еще недавно фланговый нападающий "шершней" был отвергнут несколькими клубами в Бразилии и с большим трудом нашел себе место на профессиональном уровне.



Хорошо ухоженные улицы Западного Лондона, безусловно, находятся в множестве миль от Вила Рубиа — бедного района Нова Венеции — родного города Ришарлисона в Бразилии. Именно здесь случилась та история с гангстером в подростковом возрасте — будущему футболисту тогда было 14 лет.



"В моей жизни это было обычной вещью, поэтому я ничего не боялся. Это был очень проблемный район — я видел наркотики каждый день, слышал выстрелы", — говорил Ришарлисон в своем первом крупном интервью после прибытия в Англию.



"У нас был небольшой дом, но там был задний двор, где люди обычно прятали наркотики, прежде чем продать их. Они были моими друзьями, поэтому я ничего не мог с этим поделать. Они в основном были связаны с продажей наркотиков и прочими делами, но меня в это не вовлекали. Некоторые из моих друзей с того времени сейчас находятся в тюрьме".



Футбол действительно стал спасением для Ришарлисона — и не только потому, что его талант помог найти выход из Новой Венеции. "Были все условия для того, чтобы я тоже стал торговцем наркотиками, но мои футбольные тренеры были полицейскими. Поскольку они знали о том, откуда я, они всегда давали мне советы, чего не стоит допускать, чтобы я не пошел по плохому пути. Кроме того, меня оберегала моя семья".



Впрочем, Ришарлисону пришлось быстро вырасти, и решение уклониться от торговли наркотиками было не первым большим перекрестком в его жизни. Когда ему было всего семь лет, его отец, каменщик, и мать, уборщица, приняли решение разойтись, и Ришарлисону нужно было выбирать — с кем остаться.



"Я много плакал", — вспоминает он. "Я был в отъезжавшем от дома грузовике с моей мамой, со всей мебелью и кроватями, шкафами. В самую последнюю минуту я выскочил из машины. Все мои братья и сестры уехали с мамой, а я остался с отцом".



Причина? "Он был тем человеком, с которым я играл в футбол и смотрел футбол. Я знал, что мама не будет водить меня на игры, и о футболе можно будет забыть. Я был молод, но не глуп и понимал, что только с отцом имею шансы стать футболистом в будущем".



Влияние отца на Ришарлисона в детстве было действительно очень большим — он был самым старшим мальчиком с двумя младшими братьями и двумя старшими сестрами, и по понятным причинам отец, который играл в футбол на любительском уровне, передал свою любовь к игре именно ему — долгожданному сыну.



"Я всегда бежал, сколько себя помню", — вспоминает Ришарлисон. "Я бежал с тех пор, как был маленьким. И это то, чему я научился, наблюдая за моим отцом, потому что он никогда не сдавался и искал на поле возможность забить гол. Это то, что я хочу делать сейчас — я всегда буду искать голы, и никогда не буду сдаваться до последнего момента. Но если я могу отдать пас — я всегда сделаю это".



"Когда мой отец играл за местную команду, я всегда ходил с ним, чтобы наблюдать за игрой. Он был нападающим. Он был очень хорош, он забивал много голов. Однажды он забил семь мячей в одном матче. Его мечтой было стать профессиональным футболистом, но в итоге он не смог ее осуществить. Зато благодаря Богу это смог сделать я".



Ришарлисон всегда верил в то, что будет профессиональным футболистом, но в его семье далеко не все разделяли уверенность и мечты мальчика. "Я вернулся к маме после того, как мой отец покинул город в поисках лучшей работы. У нас было мало еды. Мама не зарабатывала много денег, чтобы накормить меня и моих братьев и сестер. Она много работала, чтобы поднять нас на ноги, но всегда чего-то не хватало".



Так самый старший мальчик Ришарлисон начал продавать мороженое на улицах родного города. "У нас были такие вкусы, как сгущенное молоко, виноград, шоколад, — мороженое стоило примерно 20 пенсов. Затем, когда я уже жил с тетей, то продавал домашний шоколад. Сколько это стоило? Больше — 25 пенсов! Половина денег была моя, и я складывал их в копилку, которую открыл в начале года".



Несмотря на все усердие Ришарлисона в занятиях футболом, ни одна профессиональная команда не подписала с ним контракт, пока ему не исполнилось 17 лет. Только затем ему удалось пройти просмотр в "Америка Минейро", и именно тогда он купил свою первую в жизни пару бутс.



"Это случилось потому, что я подписал свой первый профессиональный контракт и смог, наконец, купить новые бутсы", — говорит он. "А до того я играл в том, что удавалось найти, и чаще всего это было так: один ботинок из одной пары, а другой — из другой".



Когда Ришарлисон не смог пройти просмотр в клубе "Аваи", он уже подумывал о том, чтобы сдаться, но все окружающие, кто видел его в игре, говорили о том, что нужно пробовать еще. Это был хороший совет. Ему была предоставлена возможность заниматься в молодежной академии "Америки" в 350 милях от дома, в городе Белу-Оризонти, одном из самых спокойных и зажиточных в Бразилии, в клубе, который был родным для знаменитого опорника "Арсенала" Жилберто Силвы, одного из "Непобедимых" Арсена Венгера.



Ришарлисон просто не мог себе позволить потерпеть неудачу. "Один мой товарищ дал мне денег на 12-часовое путешествие в автобусе, но я был так голоден, что потратил деньги на обратную дорогу на еду и остался без гроша. Если бы меня отвергли — пришлось бы идти домой пешком".





С тех пор его подъем был необычайно быстрым. Он помог "Америке" подняться в бразильский высший дивизион, забив девять мячей, чего было достаточно, чтобы привлечь внимание "Флуминенсе" — клуба мечты для игрока, кумиром которого был нападающий Фред. А после того как Ришарлисон произвел впечатление на всех на молодежной чемпионате Южной Америки в Эквадоре в составе сборной Бразилии, на него обратили внимание европейские скауты.



Ришарлисон готов был сесть в самолет, чтобы лететь в Амстердам и играть за "Аякс", но в последний момент ему позвонил Марку Силва, только ставший менеджером "Уотфорда". Он сказал, что хочет видеть его в своей команде, гарантируя место в основе и хорошие перспективы развития в лиге, которую Ришарлисон обожал с детства, наблюдая за игрой Криштиану Роналду.



"Все случилось быстро", — говорит футболист. "Я дал согласие на трансфер в "Аякс", но позвонил Марку и сказал, что он отлично знает мой потенциал, наблюдал за моей игрой и уверен в том, что я пригожусь ему. Я обожаю английскую Премьер-Лигу и дважды не думал, к тому же, в голосе тренера была уверенность, и что немаловажно — он говорил по-португальски".



Ришарлисон очень быстро стал своим в "Уотфорде", а Силва выполнил свое обещание и сразу сделал его ключевым игроком команды. Бразилец же ответил тем, что уже с первых матчей стал впечатлять всех и сейчас считается игроком, который в скором времени может пополнить ряды одной из команд топ-6 чемпионата Англии.



Ришарлисон принял участие во всех матчах "Уотфорда" в чемпионате и сейчас является как лучшим бомбардиром команды, так и ее лучшим ассистентом (5 + 4). "Я чуть не заплакал, когда забил свой первый гол — в ворота "Борнмута", — говорит он. "Это было очень эмоционально. После второго гола, который случился на 90-й минуте в матче с "Вест Бромвичем", я снял футболку. Трой Дини после игры сказал мне в раздевалке, что из-за этого меня рано или поздно оштрафуют и уже в следующем случае, когда я забил "Суонси", мне показали желтую карточку, но все было в порядке — оно того стоило!"



Стать своим в Англии ему помог голкипер Эурелио Гомес, который готовил его к тренировкам и помог найти место для проживания на севере Лондона, после того как Ришарлисон потерял пять килограмм, оставаясь в гостинице, где единственной едой, которую он мог терпеть, были гамбургеры. Он занимается с репетитором по английскому три раза в неделю, но под рукой у него нет недостатка в бразильцах. Поездка в Париж привела ко встрече с Неймаром, который только подписал контракт с ПСЖ. "Мы сделали снимок, и он даже спросил, может ли мне чем помочь в отношении моей жизни в Европе — это сделало мой день", — говорит футболист "Уотфорда".



"Я часто бываю в гостях у Давида Луиса, и обычно к нам присоединяется Виллиан, поскольку они близкие друзья", — говорит он. "У нас есть барбекю, мы играем в видеоигры и, конечно, не можем жить без самбы. Давид сказал мне, что я могу забивать всем, кроме "Челси", но я обещал победить и их". Обыграть "Челси" Ришарлисону не получилось, но он отдал голевую передачу на Перейру, когда тот выводил "шершней" вперед и доставил немало проблем своему товарищу Луису в той игре.



Очевидно, что Ришарлисон не задержится в "Уотфорде" — он, как и любой бразилец, привык ковать железо, пока горячо и зарабатывать как можно больше денег, пока это позволяет его талант. Вероятно, скауты клубов из топ-6 действительно уже следят за ним, а кроме того, не исключено, что им предметно интересуется богатый сейчас "Эвертон", которому Ришарлисон забил свой четвертый гол в Премьер-Лиге. Ну а пока он забивает за "Уотфорд" Марку Силвы и радует своей игрой поклонников "шершней".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru

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