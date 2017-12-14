Джеррард: "Конте может покинуть "Челси" в любой момент"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте может покинуть лондонский клуб в любой момент.
Даже после после уверенной победы над "Хаддерсфилдом" накануне вечером (1:3) Конте не выглядел счастливым, и Джеррард, совмещающий свою работу в академии "красных" с деятельностью на телевидении, видит в этом намек на то, что итальянец может подать в отставку.
"Думаю, в январе он получит от клуба ту поддержку, которая ему нужна. Если он скажет руководству, что ему требуются два-три игрока зимой, уверен, "Челси" ему не откажет".
"С другой стороны, у меня складывается впечатление, что Конте может покинуть "Челси" в любой момент. Не знаю, почему так происходит, но я еще не видел его до конца счастливым. Даже после отличной победы сегодня он не улыбнулся", - сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
14.12.2017 08:00
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у меня жена в выходные после просмотра кинчика грустненькая сидела. походу тоже от меня уйдет скоро(((
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усыпите уже эту тупую псину
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Что не происходит всё к лучшему. Хватит уже сидеть в обороне. Итальянские тренеры они разные бывает, бывали и те которые ставили рекорды по голам за сезон. Например Анчи. Правда его даймод и эксперементы с Анелька и Малуда не совсем были по душе, но по 8:0 победы в АПЛ клепал с завидной регулярностью для многих. Неужто перевелись времена когда не боялись играть в быстрый атакующий футбол, а жаль.
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Джеррард прав . Не счастлив он в Челси . Видимо какие то обещания дали ему , перед назначением на тренерский мостик , и как видим не сдержали .
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Черарт прям экспепт. Не улыбнулся значит уходит. Заносим хаты
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