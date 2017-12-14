Джеррард: "Конте может покинуть "Челси" в любой момент"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте может покинуть лондонский клуб в любой момент.

Даже после после уверенной победы над "Хаддерсфилдом" накануне вечером (1:3) Конте не выглядел счастливым, и Джеррард, совмещающий свою работу в академии "красных" с деятельностью на телевидении, видит в этом намек на то, что итальянец может подать в отставку.



"Думаю, в январе он получит от клуба ту поддержку, которая ему нужна. Если он скажет руководству, что ему требуются два-три игрока зимой, уверен, "Челси" ему не откажет".



"С другой стороны, у меня складывается впечатление, что Конте может покинуть "Челси" в любой момент. Не знаю, почему так происходит, но я еще не видел его до конца счастливым. Даже после отличной победы сегодня он не улыбнулся", - сообщил Джеррард в эфире BT Sport.

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