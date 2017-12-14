"Челси" готов включить Батшуайи в сделку по Лемару

"Челси" готов использовать своего резервного нападающего Мичи Батшуайи в качестве приманки, чтобы заполучить плеймейкера "Монако" Тома Лемара.

Достоверно известно, что прошлым летом свои предложения насчет Лемара сделали "Ливерпуль" и "Арсенал", однако на текущей неделе стало известно, что "синие" тоже имеют самые серьезные виды на Тома.



Развивая эту тему, The Telegraph утверждает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте готов отказаться от услуг Батшуайи, если это поможет ему заполучить диспетчера "Монако" в зимнее трансферное окно.



В данный момент Лемар оценивается в 80 миллионов фунтов, однако "Монако" хотелось бы получить не только деньги, но и одного или нескольких игроков в случае расставания с Тома. Таковым как раз может стать Мичи, который в свое время обошелся "синим" в 33 млн. фунтов.



Сообщается, что новоиспеченный технический директор "Монако" Майкл Эменало является большим поклонником Батшуайи — именно он поспособствовал тому, что бельгиец в свое время оказался на "Стэмфорд Бридж".



Также в сделку по Лемару может войти Чарли Мусонда, по причине чего "синие" уже присматриваются к 20-летнему Леону Бэйли из "Байера".

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