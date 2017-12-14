Моуриньо: "Будь все кончено в гонке, я бы отправился отдыхать в Бразилию или Лос-Анджелес"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели болезненное поражение от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". Победа 1:0 над "Борнмутом" в среду вечером помогла Моуриньо избавиться от неприятного чувства проигрыша, и теперь Жозе готов устремиться в погоню.

"Против "Сити" был важный матч, и поражение не помогает тебе восстанавливать силы — победы помогают, поражения нет".

"Когда проигрываешь матч, важно не проиграть два подряд. Каждая команда, проигрывая матч, старается не проиграть следующий. В этом магия футбола. Мы старались, и нам это удалось. Мы счастливы".

"Я уже говорил, что мы будем играть за матчем. Мы должны постараться выиграть следующий матч — нам предстоит сложный выезд к "Вест Бромвичу". Мы будем двигаться матч за матчем".

"Все заканчивается только в мае, будь все кончено уже сейчас, я бы отправился отдыхать в Бразилию или Лос-Анджелес", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 14.12.2017 08:08 # mcfc-fantactic
    Магия футбола от Пепа- ставить раком противника на его поле, доминируя, унижая ...празднуя с музыкой в раздевалке. ,, Магия" мавриньи, отсосать на своём поле, пойти к чужой раздевалке, доеб..ся, быть обконченым молоком... на следующем матче, дома поставить автобус против Борнмута, отсрочить один ноль..и кукарекать про гонку. Просто Чертила...

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  2. j-silver 14.12.2017 07:39 # j-silver
    можно уже заказывать билеты

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  3. mu-fc 14.12.2017 06:18 # mu-fc
    Лысый не Клоп он своего не упустит, с форой 10-15 чей выиграет АПЛ, скриньте

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  4. pistolero-lfc 14.12.2017 06:09 # pistolero-lfc
    Жозе вызывает восхищение, не то что физрук с голубой лагуны

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