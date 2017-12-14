Моуриньо: "Будь все кончено в гонке, я бы отправился отдыхать в Бразилию или Лос-Анджелес"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели болезненное поражение от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". Победа 1:0 над "Борнмутом" в среду вечером помогла Моуриньо избавиться от неприятного чувства проигрыша, и теперь Жозе готов устремиться в погоню.



"Против "Сити" был важный матч, и поражение не помогает тебе восстанавливать силы — победы помогают, поражения нет".



"Когда проигрываешь матч, важно не проиграть два подряд. Каждая команда, проигрывая матч, старается не проиграть следующий. В этом магия футбола. Мы старались, и нам это удалось. Мы счастливы".



"Я уже говорил, что мы будем играть за матчем. Мы должны постараться выиграть следующий матч — нам предстоит сложный выезд к "Вест Бромвичу". Мы будем двигаться матч за матчем".



"Все заканчивается только в мае, будь все кончено уже сейчас, я бы отправился отдыхать в Бразилию или Лос-Анджелес", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!