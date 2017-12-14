Гвардиола гордится рекордом из 15 побед подряд в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своей радостью после рекордной 15-й кряду победой в Премьер-Лиге.

В среду вечером "горожане" без каких-либо проблем разобрались на выезде с "Суонси", отправив в ворота валлийской команды четыре безответных мяча. Таким образом, "Сити" продлил свою победную серию до 15 матчей, что прежде не удавалось никому в эру Премьер-Лиги.



Гвардиола, который также является творцом рекордных победных серий в Ла Лиге (14) и Бундеслиге (19), очень гордится своим новым достижением, но предупреждает, что само по себе оно ничего не будет значить без титула.



"История знавала разные удивительные команды вроде "Ливерпуля" в 80-х годах, "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне или "Челси" при Жозе Моуриньо. Однако мы первые, кому удалось одержать 15 побед подряд. Если мы не выиграем титул, это так и останется лишь рекордом, и этот рекорд, конечно, когда-нибудь падет, хотя это будет нелегко".



"Выиграть 15 матчей подряд в Премьер-Лиге в наше время — это действительно сложно. Конечно, в некоторые моменты нам везло, и мы забивали на последних минутах — например, против "Борнмута". Однако это многое значит и говорит, что мы обладаем верой и желанием побеждать снова, снова и снова".



"Это многое значит. Однажды этот рекорд падет, потому что рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, однако тот факт, что мы первыми смогли одержать 15 побед подряд на этом уровне при такой конкуренции, говорит о том, что мы сильны в голове. Иногда твоя концентрация может ослабнуть, но для 15 побед подряд ты должен быть сосредоточен каждый раз. Я очень, очень рад", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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