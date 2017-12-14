Венгер отказывается признавать поражение в борьбе за титул

Арсен Венгер Несмотря на ставшее чудовищным отставание от вершины Премьер-Лиги, главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер по-прежнему отказывается признавать поражение в борьбе за титул.

Сыграв без голов с "Вест Хэмом" в среду вечером, "канониры" откатились на седьмое место в Премьер-Лиге и сейчас отстают от лидирующего "Манчестер Сити" уже на 19 очков. Однако Венгер уверяет, что его команда продолжит сражаться в надежде забраться на вершину таблицы.

"Я не хочу говорить о форме "Сити". Это было бы хорошо только для газетных заголовков, я же хочу сосредоточиться на следующем матче. В данный момент "Сити" слишком далеко, чтобы думать о титуле".

"Однако быть слишком далеко — это одно, а признать поражение — другое. Мы не признаем поражение. Наша работа состоит в том, чтобы сражаться до последнего и выкладываться без остатка. Нам не нужно зацикливаться на чем-либо постороннем".

"Мы хотим сражаться, наша работа — сражаться и продолжать стараться изо всех сил, а там посмотрим, где мы финишируем. Вы сами очень хорошо знаете, что происходит. Эта проблема с "Сити" для нас такая же, как и для любого другого в этой лиге", — цитирует Венгера Sky Sports.

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Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 03:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

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  1. ska-skvo 14.12.2017 06:41 # ska-skvo
    Терпила.

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  2. nevermore 14.12.2017 06:20 # nevermore
    над ним все смеются кому не лень...жалко пуховика, надо было уходить в свое время, а теперь его запомнют как тренера неудачника. Я сам болельщик Арсенала, но отрицать очевидное нельзя, WENGER OUT

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  3. supernurbek 14.12.2017 06:18 # supernurbek
    Пол Клемент отказывается признавать поражение в борьбе за титул ©.

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  4. bes-ter 14.12.2017 03:13 # bes-ter
    Всего то 7 раз проиграют Сити и Арсенушка на коне

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