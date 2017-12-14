Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что над Эриком Байи нависла угроза операции, которая может закончить этот сезон для защитника.

Напомним, Байи не играет за свой клуб с поражения 1:0 от "Челси" 5 ноября. Вскоре после того матча Эрик отправился в сборную Кот-д'Ивуара, где получил травму лодыжки.



Победный матч против "Борнмута" в среду вечером (1:0) стал восьмым кряду, что пропустил Байи. Объясняя столь длительное отсутствие своего подопечного, Моуриньо рассказал, что 23-летний защитник может быть отправлен под нож хирурга.



"Думаю, это серьезно. Я не знаю, сколько он пропустит. Он получил эту травму во время последней поездки в национальную команду, и с тех пор мы пытаемся использовать консервативное лечение. Если консервативное лечение не решит проблему, ему может потребоваться операция, но давайте еще немного подождем".



"Я не доктор. Возможно, доктор сможет сказать вам больше. Для меня это не проблема, я просто не хочу обсуждать это".



"Я не хочу быть пессимистом, я просто оставляю это для доктора. Но сегодня вы могли видеть, что мы играли со Смоллингом и Джонсом, а Линделеф и Блинд были на лавке. Маркос Рохо травмирован, но там ничего серьезного. У нас возникают проблемы с центральными защитниками на протяжении всего сезона, но поскольку у нас их четверо или пятеро, мы всегда справляемся".



"Кроме того, сейчас удивительно хорошо играет Крис Смоллинг. Кажется, он провел семь или восемь матчей подряд, так что мы в порядке", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.

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